Ημερίδα του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και του Ινστιτούτου ΕΝΑ, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 2ος όροφος, Βιβλιοθήκη Δ.Ι. Πουρνάρας), ώρα 5:00 – 9:00μμ.

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Ινστιτούτο ΕΝΑ συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ποια θα μπορούσε να είναι η ύλη ενός προοδευτικού Συντάγματος;» — μια πρωτοβουλία που φέρνει στο επίκεντρο τον ευρύτερο δημόσιο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική δημοκρατία σήμερα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας. Η θεσμική ανασυγκρότηση της πολιτείας μας, και με συνταγματική αναθεώρηση όπου αυτό απαιτείται, αποδεικνύεται σημαντική πολιτική προτεραιότητα. Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, νομικών και ερευνητών, η ημερίδα φιλοδοξεί να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να διέπουν ένα σύγχρονο προοδευτικό συνταγματικό, και ευρύτερα θεσμικό, πλαίσιο.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών

1ο Τραπέζι: Προστασία των Δημοσίων Αγαθών – Οικονομία των Κοινών - Ανισότητες

5:00 – 6:15 μ.μ.

Συντονισμός: Νίκος Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος, «Εφημερίδα των Συντακτών»

Το πρώτο θεματικό τραπέζι εστιάζει σε ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα: την απαξίωση των δημοσίων αγαθών — υγεία, εκπαίδευση, δημόσιος χώρος, περιβάλλον, στέγη, πόσιμο νερό — και την προοδευτική μετατροπή τους σε αντικείμενα ιδιωτικής κερδοσκοπίας, αυξάνοντας τις ανισότητες. Το κεντρικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες είναι: ποια θεσμικά, νομοθετικά ή και συνταγματικά μέτρα θα μπορούσαν να ανακόψουν αυτή την τάση;

Ομιλητές/τριες:

• Γεωργία Καπλάνογλου — Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Διευθύντρια MPhil Economics

• Δώρα Κοτσακά — Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Ερευνήτρια-Συντονίστρια Παρατηρητηρίου των Κοινών ΕΝΑ, Αναπληρώτρια Συντονίστρια του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

• Αλέξανδρος Σαρηβαλάσης — Δικηγόρος

• Χριστόφορος Σκαμνάκης — Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο



2ο Τραπέζι: Κράτος Δικαίου, Δημοκρατία και Δικαιώματα

6:20 – 7:45 μ.μ.

Συντονισμός: Δώρα Αναγνωστοπούλου, Δημοσιογράφος, Mega TV

Το δεύτερο τραπέζι ανοίγει τη συζήτηση για τα κύρια ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα: ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που απαιτούν ισχυρή θεσμική παρέμβαση, είτε με ψήφιση νόμων είτε και με αναθεώρηση του Συντάγματος;

Ομιλητές/τριες:

• Γιάννης Δρόσος — Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΠ και του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

• Ιφιγένεια Καμτσίδου — Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ

• Χρήστος Ράμμος — Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

• Γιώργος Σωτηρέλης — Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

3ο Τραπέζι: Οι Προκλήσεις της Εποχής μας – Ψηφιακή Δημοκρατία και Κλιματική Δικαιοσύνη

8:00 – 9:00 μ.μ.

Συντονισμός: Γιάννης Αλμπάνης, Δημοσιογράφος, Dnews.gr

Το τρίτο και τελευταίο τραπέζι στρέφεται στις προκλήσεις της εποχής: την ψηφιακή μετάβαση και την κλιματική αλλαγή. Το κεντρικό ερώτημα αφορά τις θεσμικές απαντήσεις που απαιτούνται απέναντι στις ανατροπές που φέρνει η ψηφιακότητα και η κλιματική κρίση, ζητήματα που όλο και περισσότερο αναδεικνύονται σε κρίσιμο πεδίο συνταγματικής ρύθμισης.

Ομιλητές/τριες:

• Νίκος Ερηνάκης — Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής & Κοινωνικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτου ΕΝΑ

• Γιώργος Μπάλιας — Δρ. Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

• Λίνα Παπαδοπούλου — Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ

• Βασιλική Χρήστου — Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

