Από την επόμενη εβδομάδα το Λαϊκό Λαχείο αλλάζει μέρα και θα κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.500.000 ευρώ μετά από μερικό τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 17η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε στην πρώτη κλήρωση ο 71996, σειρά η 7η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί και επαναλήφθηκε ξανά η κλήρωση ως προς τον αριθμό, τη σειρά και το στοιχείο και προέκυψε ο 71044, σειρά η 4η και στοιχεί το Β. Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί και πάλι έτσι έγινε ξανά τρίτη κλήρωση από όπου προέκυψε ο αριθμός 05740, σειρά η 4η και στοιχείο το Δ. Ο λαχνός ξανά δεν είχε πωληθεί και έτσι η κλήρωση επαναλήφθηκε για μία ακόμα φορά. Από την τέταρτη κατά σειρά κλήρωση προέκυψε ο αριθμός 14576, σειρά η 3η και στοιχείο το Ε. Ο συγκεκριμένος λαχνός έχει πωληθεί και κερδίζει το ποσό των 250.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.

Ο αριθμός 54473 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8 και από 5 ευρώ κερδίζουν όσοι λήγουν σε μονό αριθμό δηλαδή σε 1,3,5,7, και 9.

