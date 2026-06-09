Η κατάθεση δελτίων του τζόκερ είναι μέχρι τις 21:30.

Στις 22:00 θα διεξαχθεί η νέα κλήρωση του τζόκερ το οποίο μοιράζει πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιραστεί το ποσό του ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ σε κάθε νικητή της δεύτερης κατηγορίας θα δοθεί το ποσό των 100.000 ευρώ.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.