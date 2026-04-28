Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο εν όψει εκλογών- Το παιχνίδι της «γάτας με το ποντίκι» για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Και με έναν μαγικό τρόπο η υπόθεση των υποκλοπών ξαναμπήκε στο αρχείο προτού καν ανασυρθεί από το συρτάρι του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλας αρνήθηκε την νέα έρευνα που διέταξε το Πλημμελειοδικείο Αθηνών «ενταφιάζοντας» οριστικά το σκάνδαλο. Τουλάχιστον σε ότι αφορά την διεύρυνση της έρευνας σε νέα πρόσωπα και ως προς το αδίκημα της κατασκοπείας.

«Οι απειλές Ντίλιαν σταμάτησαν αλλά ο εκβιασμός του πέρασε» υποστηρίζουν στελέχη της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας και τον Άρειο Πάγο και την κυβέρνηση.

«Ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη» αντιτείνουν κυβερνητικά στελέχη προφανώς ικανοποιημένα από αυτήν την εξέλιξη.

Το «κλειδί» για τον ενταφιασμό των υποκλοπών

Πως φθάσαμε, όμως, στο οριστικό κλείσιμο της υπόθεσης;

Με ποιο σκεπτικό ο Άρειος Πάγος πήγε κόντρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών;

Ποιο ήταν το «κλειδί» που χρησιμοποίησε για να κλειδαμπαρώσει την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων;

Η απόφαση που στάλθηκε από το Πρωτοδικείο στον Άρειο Πάγο ζητούσε μεταξύ άλλων να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας.

Με ειλημμένη την απόφαση της πρωτόδικης καταδίκης των 4 ιδιωτών με 126 χρόνια φυλάκισης έκαστος.

Ο Άρειος Πάγος αφού την κράτησε περίπου έναν μήνα αποφάνθηκε ότι το αδίκημα της κατασκοπείας έχει, ήδη, κριθεί.

Το συμπληρωματικό Πόρισμα Ζήση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο Άρειος Πάγος ανέσυρε το συμπληρωματικό Πόρισμα του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχ. Ζήση σύμφωνα με το οποίο είχε διενεργηθεί έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας το οποίο επίσης αρχειοθετήθηκε αφού δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό πόρισμα Ζήση για τις υποκλοπές με το οποίο η υπόθεση αρχειοθετήθηκε είχε παραδοθεί το καλοκαίρι του 2024. Και το συμπληρωματικό πόρισμα για το αδίκημα της κατασκοπείας είχε παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2025.

Και κάπως έτσι σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων/νος Τζαβέλας έθαψε οριστικά την υπόθεση. Με το σκεπτικό ότι το Πρωτοδικείο δεν προσκόμισε νέα στοιχεία που να αλλάζουν τα δεδομένα.

Οι «αποκαλύψεις» Ντίλιαν δεν θεωρήθηκαν νέα στοιχεία

Προφανώς η άμεση παραδοχή εκ μέρους του κατηγορούμενου Ταλ Ντίλιαν περί εμπλοκής της ΕΥΠ στο σκάνδαλο των υποκλοπών και οι ανοιχτές απειλές προς το Μαξίμου παρομοιάζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Νίξον που έπεσε λόγω των υποκλοπών, δεν θεωρήθηκαν νέα στοιχεία. Ούτε καν ενδείξεις για να κληθεί να καταθέσει τι εννοούσε.

Το γεγονός καυτηρίασε και ο Ν. Ανδρουλάκης ο οποίος προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Με σύσσωμη την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για «deal» προκειμένου να μην ξανανοίξει η υπόθεση.

Το μήνυμα στους Πρωτοδίκες

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβάλα κρύβει ένα ακόμη μήνυμα. Αυτή τη φορά προς τους υφιστάμενους στην δικαστική πυραμίδα. Πρωτοδίκες και Εφέτες. Ότι όταν αποφαίνεται ο Άρειος Πάγος για μία υπόθεση δεν μπορεί να αμφισβητείται από τις κατώτερες δικαστικές βαθμίδες. Και ο νοών νοείτω.

Η δίκη του Εφετείου υπό νέα πρίσμα

Η δίκη, ωστόσο, των 4 ιδιωτών συνεχίζεται. Το εφετείο έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2026. Συνεπώς ο κίνδυνος της φυλάκισης των εμπλεκόμενων με το σκάνδαλο καραδοκεί. «Ναι» απαντούν πηγές με γνώση του θέματος «εφόσον παραμείνουν ίδιες οι κατηγορίες. Διότι το Εφετείο δικάζει εξαρχής την υπόθεση».

Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η διευκρίνηση; Μήπως ότι η ποινή φυλάκισης μπορεί να μειωθεί δραστικά αν αλλάξουν οι κατηγορίες; Και το «κατ΄εξακολολύθηση» του Πρωτοδικείου αφαιρεθεί και μείνει μόνον η «ηθική αυτουργία»;

Το κατά πόσο η νέα δίκη για τις υποκλοπές μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από τον χρόνο των εκλογών, μένει να φανεί..

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Μαξίμου κερδίζει χρόνο- σε προεκλογική περίοδο- σε ένα σκάνδαλο που κινδυνεύει να αγγίξει τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο μέχρι τις εκλογές

Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση έχει κάθε λόγο από εδώ και πέρα να οχυρωθεί πίσω από την απόφαση του Αρείου Πάγου υπερασπιζόμενη την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Και αυτό θα κάνει. Απορρίπτοντας το όποιο αίτημα προέρχεται από την αντιπολίτευση και αφορά την περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου. Κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι σέβεται την δικαιοσύνη αλά καρτ.

Εξ ου και η απάντηση του Π. Μαρινάκη στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».

Η προεκλογική μάχη για την δικαιοσύνη με επίδικο τους κεντρώους

Και επειδή το «μήλον της έριδος» εν προκειμένω είναι οι κεντρώοι ψηφοφόροι που έχουν ευαισθησία σε θέματα δημοκρατίας, το Μαξίμου θα επιχειρεί να θολώνει τα νερά μεταφέροντας την κατηγορία περί «κουρελιάσματος» των θεσμών στους αντιπάλους της.

Με τον Αλέξη Τσίπρα να προειδοποιεί «Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».