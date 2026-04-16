Καραδοκεί η «γαλάζια» Κ.Ο - Το επεισόδιο υγείας του Γ. Μυλωνάκη αναστέλλει τον εμφύλιο λόγω Λαζαρίδη.

Ο Κ. Μητσοτάκης προσέρχεται στην σημερινή μάχη στη βουλή για το κράτος δικαίου εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, που υπέστη ο πιο στενός συνεργάτης του Γ. Μυλωνάκης, μπροστά στα μάτια του, χθες στον πρωινό καφέ.

Παρόλα αυτά, δεν σκέφθηκε να αναβάλλει την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, που έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό ο Ν. Ανδρουλάκης, με κύριο μενού τις υποκλοπές. Κι ας προθυμοποιήθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - σε ανθρώπινο επίπεδο - να αναβληθεί, αν ο Κ. Μητσοτάκης το επιθυμούσε.

Τι θα αλλάξει στην ομιλία Μητσοτάκη

Αν κάτι προστεθεί σε όσα είχε κατά νου να πει ο πρωθυπουργός - λόγω Μυλωνάκη - είναι οι αναφορές του στο κλίμα τοξικότητας. Με εδραιωμένη την πεποίθηση ότι η ένταση του τελευταίου διαστήματος δοκιμάζει τα ανθρώπινα όρια και των πολιτικών. Μένει να φανεί, αν ο πρωθυπουργός επιλέξει να πολώσει περαιτέρω το κλίμα, ρίχνοντας το ανάθεμα της τοξικότητας αποκλειστικά στην αντιπολίτευση ή αν θα κινηθεί σε πιο χαμηλούς τόνους, κάνοντας έκκληση για μία μη τοξική προεκλογική περίοδο.

Η γραμμή για τις υποκλοπές

Ο Κ. Μητσοτάκης έχει σκοπό να απαντήσει στις κατηγορίες, που τού προσάπτουν για τις υποκλοπές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα κινηθεί στην γραμμή της μη εμπλοκής της ΕΥΠ. Θα κάνει λόγο για μία υπόθεση, που έχει κριθεί πολιτικά λέγοντας ότι το 2019 ανέλαβε την ευθύνη απομακρύνοντας τον Γρ. Δημητριάδη και τον τότε αρχηγό της ΕΥΠ. Το αν αυτό σημαίνει ότι εμμέσως πλην σαφώς υπήρξε τότε παραδοχή της ευθύνης του Μαξίμου, θα το αφήσει μετέωρο.

Καραδοκούν οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Το δύσκολο κομμάτι της ομιλίας Μητσοτάκη αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με την «κάλυψη» των βουλευτών του, που οδηγούνται στην δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να «χρυσώσει» τις άρσεις ασυλίας καλώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ολοκληρώσει γρήγορα τις έρευνες. Με δεδομένο ότι οι «γαλάζιοι» βουλευτές καραδοκούν, μένει να φανεί πόσο θα τους πείσει ότι δεν τους αδειάζει.

Αλλαγές στο εκλογικό σύστημα το αντίδοτο στα «ρουσφέτια»

Ως προς τα «ρουσφέτια» , ο Κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος κυρίως στους ψηφοφόρους του, θα επιχειρήσει να περάσει το μήνυμα ότι θα πάρει μέτρα. Έστω και αργά. Με μία μικρή δόση αυτοκριτικής και μία μεγάλη δόση υποσχέσεων, ότι αυτό στο μέλλον θα αλλάξει. Όσο θα εκσυγχρονίζεται το κράτος αλλά και με αλλαγές στο ίδιο το εκλογικό σύστημα. Οι πληροφορίες λένε, ότι οι προτάσεις που θα παρουσιάσει θα αφορούν ακόμη και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, τον χρόνο παραμονής τους αλλά θα αγγίζει και αυτό καθ΄ αυτό το εκλογικό σύστημα. Με μεγάλο ερωτηματικό αν οι συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν κατάργηση ή μη του σταυρού προτίμησης στις εκλογές.

Ως προς την δικαιοσύνη - η ανεξαρτησία της οποίας αμφισβητείται εντόνως - ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αποσυνδέσει την εκλογή της ηγεσίας της από το εκάστοτε σύστημα εξουσίας και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Αναστολή της οργής για Λαζαρίδη

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης παραμένει η «γαλάζια» Κ.Ο. Η οποία Κ.Ο. ψάχνει να βρει τα πατήματα της φανερά ενοχλημένη από τους χειρισμούς του Μαξίμου και την απόφαση της κυβέρνησης να απομακρύνει ή να στείλει στην δικαιοσύνη πάνω από 20 πρώην υπουργούς - υφυπουργούς και βουλευτές για τα σκάνδαλα.

Το σοβαρό επεισόδια υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκη μπορεί να ανέστειλε για λίγο την οργή βουλευτών της Ν.Δ. για την διαφορετική αντιμετώπιση του Μαξίμου απέναντι στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Λαζαρίδη αλλά δεν την κατέστειλε.

Ήδη, την Τετάρτη δύο κυβερνητικοί βουλευτές ο Στέλιος Πέτσας και ο Ανδρέας Κατσανιώτης έθεσαν σαφώς ζήτημα παραμονής του Μ. Λαζαρίδη στη θέση του πυροδοτώντας τον ενδοκυβερνητικό εμφύλιο. Ανάμεσα στους ακραιφνείς Μητσοτακικούς που κατηγορούσαν όσους επικρίνουν τον Μ. Λαζαρίδη - χτυπώντας και τον Κ. Μητσοτάκη - για «αχαριστία» και τους δυσαρεστημένους, που ζητούν ίση μεταχείριση για όλους.

Με προβληματισμένο και το Μαξίμου αφού κάποιοι ανέμεναν - μάταια - από τον ίδιο τον Μ. Λαζαρίδη να τους βγάλει από την δύσκολη θέση υποβάλλοντας παραίτηση.

Ο χρόνος των εκλογών

Ως προς τις εκλογές, ο πρωθυπουργός φαίνεται να μένει σταθερά προσανατολισμένος στο να τις πάει όσο πιο πίσω γίνεται. Αρνούμενος - σύμφωνα με πληροφορίες- τις εισηγήσεις για εκλογές τώρα. Με μειωμένες τις πιθανότητες να κάνει σήμερα την μεγάλη ανατροπή, η πλειοψηφία των κυβερνητικών στελεχών τάσσονται υπέρ των εκλογών το Φθινόπωρο, δηλαδή τον Οκτώβριο. Αν βέβαια η κυβέρνηση αντέξει μέχρι τότε.