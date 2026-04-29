«Θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για να καλέσουμε τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας»

Την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές επανέλαβε ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN. Όπως ανέφερε, στόχος της πρότασης είναι να κληθούν ως μάρτυρες οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι «δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας».

Αρχικά, ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας απέναντι στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «ο κ. Γεωργιάδης έχει εμμονή με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έχει μία εύλογη αγωνία διότι βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ασκεί σκληρή αντιπολίτευση και έχει αναδείξει όλες τις παθογένειες. Όσον αφορά στα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη, θεωρώ ότι έχουν χαμηλή αξιοπιστία. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος άνθρωπος πριν δεκαπέντε ημέρες έλεγε ότι είναι άκυρη η πράξη της ανανέωσης των ευρωπαίων εισαγγελέων και μόλις προχθές είπε ότι είναι αναγκαστική η ανανέωση των θητειών τους».

Συμπλήρωσε, δε, στρέφοντας τη συζήτηση στο μείζον ζήτημα των υποκλοπών ότι μεταξύ των δύο ανδρών υπάρχει μία τεράστια διαφορά επ’ αυτού.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι εκείνος που αποκάλυψε ένα μεγάλο σκάνδαλο και δίνει μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια ενώ ο κ. Γεωργιάδης – επίσης στόχος παρακολούθησης, που φοβήθηκε να συνδράμει τη δικαιοσύνη – σήμερα επιχαίρει το κλείσιμο της υπόθεσης. Είναι ένα θύμα που υπερασπίζεται τον θύτη. Ο κόσμος ας παρακολουθήσει, ας κρίνει και ας αξιολογήσει τόσο την διαδρομή και τη συνέπεια λόγων και έργων του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και εκείνη του Άδωνι Γεωργιάδη», ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου, μάλιστα, απάντησε στις βολές της κυβέρνησης πως το ΠΑΣΟΚ δείχνει α λα καρτ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και εξήγησε: «Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου καταδίκασε τέσσερα πρόσωπα και μάλιστα εύκολα από το σκεπτικό της εξάγεται το συμπέρασμα , ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις χωρίς εντολή. Πρέπει να βρούμε ποιος έδινε την εντολή. Άρα η αρχειοθέτηση του Αρείου Πάγου είναι σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Άρα προφανώς δεν γίνεται να συμφωνούμε και με τις δύο αποφάσεις διότι είναι πλήρως αντιφατικές. Ο Άρειος Πάγος, δε, μας λέει επί της ουσίας ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να κρυφακούν Υπουργούς, τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, βουλευτές και δικαστές».

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε σε κάτι το οποίο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέφυγε να ξεκαθαρίσει. «Χθες, κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν. Ο κ. Μαρινάκης δεν απάντησε. Αρκέστηκε στο να πει ότι ο κ. Ντίλιαν καταδικάστηκε μεν αλλά έχει και τεκμήριο αθωότητας. Σε λίγο θα μας πει περίπου ότι θα αθωωθεί κιόλας ο κ. Ντίλιαν. Δίνεται η αίσθηση μιας διαπραγμάτευσης που στο πρώτο σκέλος της συμφωνήθηκε ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα πάει για κατασκοπεία και μπορεί να δούμε και άλλα σκέλη να ξεδιπλώνονται», σημείωσε εμφατικά.

Στην εντύπωση που δίνεται για πιθανή συγκάλυψη επέμεινε ο κ. Τσουκαλάς και ανέφερε επ’ αυτού:

«Όταν έχουμε την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, τον κ. Ντίλιαν που λέει ότι πουλάει το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις, και τον κ. Κεσσέ – συνήγορο του κ. Κουκάκη – που μας λέει ότι την Παρασκευή και ενώ πήγε στον Άρειο Πάγου, ενημέρωσε για τους εντολείς του, κατέθεσε μηνύσεις και του είπαν να πάει την Δευτέρα και εντούτοις την Δευτέρα, η υπόθεση έκλεισε , τότε αυτό δίνει την εντύπωση συγκάλυψης».

«Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή για να καλέσουμε τους κ.κ. Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια για να συνδράμουν ως μάρτυρες, αφού δεν παραστάθηκαν προς υποστήριξη της κατηγορίας» τόνισε και υπενθύμισε:

«Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε στα χέρια του έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που μαρτυρούν ότι για την υπόθεση του κ. Κοσμίδη η κάρτα – που χρησιμοποιήθηκε για να σταλούν τα μολυσμένα μηνύματα – πληρώθηκε την ίδια ημέρα και η τράπεζα αναφέρει ότι κανονικά δεν μπορεί κάποιος που δεν ξέρει το pin, να το βρει. Επίσης υπήρχε η κατάθεση του κ. Κοσμίδη που είπε ότι ένας παιδικός του φίλος παρείχε διευκολύνσεις στην ΕΥΠ, άρα είχε μία εμπλοκή. Αυτά είναι απλά πράγματα που δεν υπήρχαν την πρώτη φορά που μπήκε στο αρχείο η υπόθεση αλλά προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία. Προέκυψε, επιπλέον, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της αντίστοιχης υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας με συνεργάτη την Intellexa. Η κατάθεση της κας Κατσούδα, εργαζόμενης στην Krikel και του κύριου Κούτσιου, που έλεγαν ότι ο κ. Ντίλιαν έπαιζε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της δράσης της εταιρείας στην Ελλάδα».

«Το ζήτημα είναι ότι με όλα αυτά ο κόσμος νιώθει αδύναμος και αβοήθητος. Πρέπει να σπάσουμε το αίσθημα αυτό. Η δικαιοσύνη οφείλει να αποτελεί το καταφύγιο και το μέρος που ο καθένας θα απευθυνθεί για να βρει το δίκιο του. Πλάι στα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας ότι “ένοχος ένοχον ου ποιεί” ταιριάζει και το “όμοιος ομοίω αεί πελάζει”», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.