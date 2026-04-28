«Πραξικοπηματική παρέμβαση» της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Δεν έχουμε κράτος δικαίου και διάκριση εξουσιών σε αυτή τη χώρα;», αναρωτήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη από το βήμα της Βουλής, ασκώντας σφοδρή κριτική για την «πραξικοπηματική παρέμβαση» της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Ειλικρινά δεν ξέρω πως μπορεί η κυβέρνηση να προσποιείται ότι σήμερα είναι απλά Τρίτη κι ότι η Βουλή συνεχίζει κανονικά το έργο της», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Το να παρακολουθείται το μισό υπουργικό συμβούλιο, η αντιπολίτευση και ο επιχειρηματικός κόσμος του τόπου δεν είναι «φυσικό φαινόμενο», επεσήμανε. «Σε αυτή τη χώρα έχουμε και νόμους, ξέρετε. Ή έτσι, τουλάχιστον, νομίζαμε μέχρι χθες. Πώς αλλιώς μπορεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου απλά να αγνοεί μια εξονυχιστική δικαστική απόφαση που λέει πως πρέπει να ερευνηθούν αδικήματα, όπως η κατασκοπεία και η σχέση της ΕΥΠ; Δεν έχουμε κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα; Μάλλον, ο Νίξον της Αμερικής δεν ήταν τόσο “ικανός” όσο ο Νίξον της Ελλάδας. Αλήθεια, δεν έχουμε διάκριση εξουσιών στην Ελλάδα;», συμπλήρωσε.

«Πώς είναι δυνατόν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο εγγυητής, ο υπέρτατος φύλακας και φρουρός της νομιμότητας να είναι κάποιος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών;», διερωτήθηκε και συνέχισε: «Πώς είναι δυνατόν να μην δηλώνει κώλυμα, να μην κάνει δήλωση αποχής αλλά, μάλιστα, να παίρνει την υπόθεση πάνω του;».

Αναφερόμενη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπογράμμισε ότι λέει πως: «οι νέοι μάρτυρες, τα νέα στοιχεία απλά “δεν υπάρχουν”», επεσήμανε πως «ο μόνος που πήγε στοιχεία για κατασκοπεία» ήταν ο Χρήστος Σπίρτζης και παρατήρησε ότι «τελικά, ο μόνος που θα δικαστεί φαίνεται να είναι ο αχυράνθρωπος που είπε την αλήθεια, πώς τον εκβίαζαν για να ψευδομαρτυρήσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Όλγα Γεροβασίλη συνέχισε θέτοντας ερωτήματα: «Αυτή είναι η αξιολόγηση του Αρείου Πάγου; Ότι ήταν τυχαία η μεταφορά της ΕΥΠ στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό το 2019; Ήταν τυχαία η αφαίρεση της δικογραφίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, όταν τόλμησε να ζητήσει διασταύρωση από την ΑΔΑΕ, αν οι στόχοι ΕΥΠ και predator ταυτίζονται; Είναι τυχαία η “τύφλωση” της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μπροστά στις 1930 σελίδες της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές; Είναι τυχαίο ότι ΕΥΠ και Intellexa, η εταιρεία των υποκλοπών δηλαδή, είχαν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα;».

{https://www.youtube.com/watch?v=G7fL96Hei0w}