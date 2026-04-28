Το άθροισμα των βουλευτών ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέας Αριστεράς, Ελληνικής Λύσης, Νίκης και Πλεύσης Ελευθερίας είναι 114, ενώ απομένουν και 27 ανεξάρτητοι βουλευτές. Καθίσταται λοιπόν σαφές πως ο στόχος των 120 βουλευτών αν και δύσκολος, δεν είναι καθόλου απίθανο να επιτευχθεί, κρίνοντας και από τη στάση που έχουν τηρήσει στη δημόσια σφαίρα μέχρι στιγμής τα κόμματα της αντπολίτευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και έντονες ζυμώσεις προκαλεί η προοπτική σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, μετά τη χθεσινή σχετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ότι θα λάβει το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο για την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών και άλλων εμπλεκομένων και το αδίκημα της απόπειρας κατασκοπείας.

Για να συγκροτηθεί Εξεταστική, μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 144 παρ.5) απαιτείται 120 βουλευτές να υπερψηφίσουν την πρόταση, την οποία θα καταθέσει εν προκειμένω το ΠΑΣΟΚ που έχει τις απαιτούμενες για το σχετικό αίτημα υπογραφές.

Ωστόσο, επειδή στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος, αν η υπόθεση κριθεί από την πλειοψηφία πως άπτεται θέματος «εθνικής άμυνας» ή «εξωτερικής πολιτικής», τότε απαιτείται απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών, δηλαδή 151.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής στην παράγραφο 6 προβλέπει πως: «H απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής για την κατά τo άρθρo 68 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ Συντάγματoς σύσταση εξεταστικής επιτρoπής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών», δηλαδή απαιτούνται 151.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews, η συνταγματική αυτή επισήμανση έχει ήδη πέσει στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου από κορυφαίο υπουργό και νομικό, ως μέτρο αποτροπής της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς μετά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να δικαιολογηθεί και να αποτραπεί η κλήση προς κατάθεση προσώπων όπως ο Ταλ Ντίλιαν, επιπλέον εμπλεκόμενων ατόμων που ζήτησε το Μονομελές να εξεταστούν αλλά και υπουργών που στοχεύθηκαν με Predator, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την έκβαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, εάν υιοθετηθεί η εν λόγω συνταγματική «ντρίμπλα» με επίκληση είτε στην «εθνική άμυνα» είτε στην «εξωτερική πολιτική» σε σχέση προφανώς με τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ είτε γενικότερα σε θέματα «εθνικής ασφαλείας», αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης, δεδομένου ότι η όλη επιχειρηματολογία της κυβέρνησης μέχρι στιγμής βασίζεται στο ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και δεν έχει ουδεμία σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή γενικότερα τη συντεταγμένη Πολιτεία.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση, που υπεραμύνεται της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρχειοθέτηση ως προς το αδίκημα της κατασκοπείας, θα πρέπει να δικαιολογήσει για ποιο λόγο να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη μη περαιτέρω διερεύνηση της δικογραφίας που διαβίβασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τις υποκλοπές, αφού σύμφωνα με την ίδια αφορά 4 ιδιώτες και αδίκημα κατασκοπείας δεν υπάρχει. Συνεπακόλουθα δεν δύναται να εμπίπτει ούτε στην εξωτερική πολιτική, ούτε στην εθνική άμυνα, ούτε στην εθνική ασφάλεια.