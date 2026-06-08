Ο ισραηλινός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Intellexa φέρεται να διαθέτει έγγραφο με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας, το οποίο χρονολογείται στο 2020 και αφορά τη χρήση του Predator από την ΕΥΠ, με τις υπογραφές και των δύο πλευρών και δεσμευτικές αναφορές για τη λειτουργία του λογισμικού.

Μάλλον δεν χρειάζεται να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις ή προνομιακή πληροφόρηση για να καταλάβει το οργιώδες παρασκήνιο εκβιασμών που βρίσκεται σε εξέλιξη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, με φόντο την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό που ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου.

Πριν από έξι ημέρες ο Ταλ Ντίλιαν παραχωρεί συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, επιτθέμενος στην κυβέρνηση και την ηγεσία της Δικαιοσύνης και επαναλαμβάνοντας εμμέσως πλην σαφώς πως έχει πουλήσει το Predator στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πριν από τρεις μέρες ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χωρίς να εξηγήσει πώς έχει τη σχετική πληροφόρηση ισχυρίστηκε ότι στις 25 Ιουνίου ο καταδικασθείς Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, «θα μιλήσει και θα σκάσει το απόστημα, θα πάνε πολλοί φυλακή». Η στήλη επεσήμανε την αποστροφή του κ. Βελόπουλου με το θέμα «Ξέρει κάτι ο Βελόπουλος;»

Δύο ημέρες μετά, ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα, αποκαλύπτει ότι η πλευρά του ιδιοκτήτη της Intellexa επικαλείται έγγραφα και αλληλογραφία που συνδέουν το Predator με την ΕΥΠ (αυτό δηλαδή που έχει καταλάβει όλη η υφήλιος αλλά επιμένει να αρνείται η κυβέρνηση). Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Intellexa φέρεται να διαθέτει έγγραφο με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας, το οποίο χρονολογείται στο 2020 και αφορά τη χρήση του Predator από την ΕΥΠ, με τις υπογραφές και των δύο πλευρών και δεσμευτικές αναφορές για τη λειτουργία του λογισμικού. Παράλληλα, η πλευρά Ντίλιαν φέρεται να επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών της Intellexa και ελλήνων κρατικών υπαλλήλων, κυρίως στελεχών της ΕΥΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αλληλογραφία αφορά τεχνικά ζητήματα, διαδικασίες διαχείρισης και καθημερινές παρεμβάσεις ή διορθώσεις στο σύστημα Predator.

Είναι κάτι περισσότερο από σαφές πως ο Ταλ Ντίλιαν σφίγγει τη μέγγενη για το Μέγαρο Μαξίμου, εν μέσω εντεινόμενων φημών που θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει διάταξη για αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα για τα συγκεκριμένα αδικήματα (ακόμα και με ΠΝΠ μέσα στο κατακαλόκαιρο), εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισθητή μείωση των ποινών των τεσσάρων καταδικασθέντων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου.

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Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα μίας κυβέρνησης και ενός Πρωθυπουργού να εκβιάζεται ανά τριήμερο, δεν περιποιεί τιμή για τον κ. Μητσοτάκη, ούτε για τα στελέχη της ΝΔ που αμήχανα κάνουν ότι βρέχει...

Ν.Α.