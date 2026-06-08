«Κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα για να υπάρξουν και σε συνέχεια αντίστοιχες ανακοινώσεις από τα κόμματα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ και πληροφορίες», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για το ρεπορτάζ της της εφημερίδας «Βήμα» που αφορά σε συνεργασία μεταξύ Intellexa και ΕΥΠ.

«Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται η δικαιοσύνη. Για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες, θεωρώ, απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο θέμα για να υπάρξουν και σε συνέχεια αντίστοιχες ανακοινώσεις από τα κόμματα. Το τι κάνει η ΕΥΠ και ποια είναι αποτελεσματικότητα της ΕΥΠ προκύπτει από μία από τις πολλές της επιτυχίες, με κορυφαία αυτή των τελευταίων ημερών, τη σύλληψη του τρομοκράτη και όλα τα υπόλοιπα, πολλά σημαντικά, τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και άπτονται πολλές φορές και της διαχείρισης κρίσιμων εθνικών θεμάτων αλλά και εθνικής ασφαλείας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Δεν είδα κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός. Από εκεί και πέρα, για τον κύριο Ντίλιαν, έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος, πλέον, σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζεται η δικαιοσύνη, αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Επίκειται ο δεύτερος βαθμός και όλα αυτά συνολικά ως ζητήματα τα ερευνάει η δικαιοσύνη και έχει εκδώσει τρεις σε ανώτατο επίπεδο αποφάσεις, διατάξεις και μία σε επίπεδο πλημμελειοδικείου για τους ιδιώτες, αποφάσεις. Όταν, λοιπόν, ένα θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη, απαντάει για αυτό με τις αποφάσεις η δικαιοσύνη και μόνο».

Παρενόχληση Δένδια

«Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση, διά ασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ελπίζω να μην βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε»

Σε ερώτηση εάν αληθεύει ότι θα φύγει από τη θέση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ελπίζω να μη βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε. Ούτε έχω τέτοια ενημέρωση, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, διαβάζω και εγώ τα δημοσιεύματα. Ούτως ή άλλως, την Πέμπτη δεν θα γίνει ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του πρωθυπουργού, δεδομένου ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα, μετά τη μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Μετά την εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε, τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε, υπομονή». Πρόσθεσε πως «μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις».

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Κριτική Σαμαρά

Σε ερώτηση για την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η ίδια πραγματικότητα δείχνει ότι όλα όσα έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή δεν είχαν γίνει αθροιστικά όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η αποδοχή της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ είναι ευρύτερη, μεγαλύτερη της δημοσκοπικής ή πολλές φορές και εκλογικής επιρροής των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, κάνει τις επιλογές του. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Εγώ θα σας πω ότι την κοινωνία, είτε αναφερόμαστε σε ψηφοφόρους της ΝΔ είτε είναι εν δυνάμει ψηφοφόρος είτε είναι άνθρωποι που δεν επιθυμούν, δεν σκέφτονται να την ψηφίσουν, ενδιαφέρονται για λύσεις. Μετρήσαμε αποτελέσματα, απαντήσεις στα αιτήματα που καθημερινά έχει η κοινωνία, έχουν οι πολίτες σε σχέση με τη ζωή τους και δεν νομίζω ότι η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μιας προσωπικής ατζέντας, πικρίας, παραπόνων ο καθένας όπως θέλει να το ορίσει, να το διατυπώσει, ενδιαφέρει τον κόσμο. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε όσα λέγαμε το 2023. Και το αποτέλεσμα των εκλογών για μας από αυτήν την παράμετρο θα εξαρτηθεί».

«Δεν νομίζω, όμως, ότι αυτή η μηδενιστική ρητορική, ειδικά για ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, έχει κάποια σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είτε δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, θα μπορούσαν να σκεφτούν, ακόμα και αν τώρα επιλέγουν κάτι εντελώς διαφορετικό, την κυβέρνηση αυτή. Νομίζω ότι η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: Την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Θα κινηθεί μόνο με έναν στόχο, όλα όσα είπαμε το 2023 να έχουν γίνει πράξεις στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το 2027. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μια άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα -δεν αναφέρομαι απαραιτήτως στον κύριο Σαμαρά- χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό. Όπως συνέβη το 2019, έτσι συνέβη και το 2023. Θα θέλαμε να συμβεί, θα επιδιώξουμε να συμβεί και το 2027. Δηλαδή να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα των πολιτών και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και κανέναν άλλον πολιτικό αντίπαλο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Τι έχει πάθει η ψυχή της ΝΔ, ας την αφήσουμε στην ησυχία της, και ας αξιολογήσουν, σε τι συνίσταται, οι άνθρωποι που δεν έλλειψαν ούτε μια μέρα από τη ΝΔ και ανιδιοτελώς αγωνίζονταν και αγωνίζονται χωρίς να περιμένουν τίποτα».