«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ή το να τάξουμε χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν» είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το ζήτημα της ακρίβειας.

«Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι οι μειώσεις ή καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους», είπε ο Παύλος Μαρινάκηςκατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, βάζοντας στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόταση της ΕΛΑΣ περί «πατριωτικής εισφοράς».

«Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε πέντε χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακρίβεια και διακοπές

Για το ζήτημα της ακρίβειας και το ζήτημα των διακοπών των Ελλήνων πολιτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει ή να δηλώνει ικανοποιημένος όταν βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας, αυξημένου κόστους ζωής και μάλιστα με πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Δεν υποτιμώ τις διακοπές σε καμία περίπτωση, αλλά το κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση είναι ακόμα πιο σημαντικές παράμετροι από αυτή που πολύ σωστά θέτετε».

«Προφανώς μια κυβέρνηση επίσης συγκρίνεται με το τι παρέλαβε και το τι προσπαθεί να κάνει. Είναι αντικειμενική διαπίστωση ότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε μειώσει την απόσταση που μας χωρίζει, που είναι ακόμα σημαντική, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε μια από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλή διαθέσιμου εισοδήματος, προσπαθώντας συνεχώς να μεγαλώσουμε την πίτα, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτό το οποίο έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ή το να τάξουμε χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και όσα παραπάνω καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε ως παραπάνω έσοδα, μειώνοντας φόρους, να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα και κυρίως να στηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα και την μεσαία τάξη» προσέθεσε.

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Επιδοτούμενα προγράμματα Τουρισμού

Επίσης αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα προγράμματα τουρισμού και σημείωσε: «το βασικό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και χωρίς να τάζουμε χρήματα που δεν υπάρχουν, είναι να ανεβάζουμε συνολικά το εισόδημα των πολιτών όσο γίνεται περισσότερο. Το ξαναλέω, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα, χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος ζωής και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Απαλλαγή Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Σε ερώτηση για την απαλλαγή των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μπάμπη Αθανασίου από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών και το εάν θα υπάρξει καταγγελία της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο κ. Μαρινάκης είπε: «Και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και δεν έχουν καμία εκδικητική διάθεση απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς είτε της ελληνικής Δικαιοσύνης ή της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πέρα αυτού νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βάλουμε δίπλα δίπλα την είδηση της απαλλαγής δύο βουλευτών της ΝΔ, με τους τίτλους που υπήρξαν μετά από τοποθετήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, βαφτίζοντας a priori βουλευτές, των οποίων ήρθη η ασυλία για να ερευνηθεί η υπόθεσή τους και μάλιστα οι ίδιοι είχαν ζητήσει την άρση της, ως υπόδικους».

«Τα κόμματα που μιλούσαν περί υποδίκων, ήδη έχουμε δύο απαλλαγές, να δούμε τα υπόλοιπα, και έχουμε και μια έκθεση η οποία αλλάζει αρκετά τα δεδομένα έως πάρα πολύ, για κάποιους ήδη δεν υπάρχει ζημία, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι συνήγοροι, έχουν να πουν κάτι. Το ρωτάω περίπου μια εβδομάδα και περιμένω ακόμα απάντηση» υπογράμμισε.

Πληθωρισμός

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου τρία χρόνια και παραπάνω -αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- μόνο στην Ελλάδα. Άρα, ένα φαινόμενο το οποίο μετριέται μήνα με το μήνα, κάποιους μήνες είμαστε πάνω, κάποιους μήνες είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη και δεν λύνει το πρόβλημα. Ο πληθωρισμός μας πράγματι είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Οι λόγοι, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, είναι τρεις: Το ενεργειακό μείγμα που περιλαμβάνει πολύ περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεύτερον, η οικονομία μας είναι σε φάση σχετικά γρήγορης ανάπτυξης, ενώ η ευρωπαϊκή είναι σε ανεμική φάση ανάπτυξης. Και τρίτον, έχουμε μακράν το μεγαλύτερο σε όρους ΕΕ πρόγραμμα, RRF, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι και back-loaded. Δηλαδή, το 2026, με απλά λόγια, πέφτουν πολλά λεφτά στην αγορά από την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ενισχύουν τη ζήτηση και τις πληθωριστικές πιέσεις. Ασφαλώς, αυτά τα λεφτά δεν είναι αξιοποίητα».

«Επειδή όμως τον κόσμο δεν τον νοιάζουν και πάρα πολύ οι αιτίες, τον νοιάζει τι συμβαίνει στην καθημερινότητά του, αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να δώσουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε από λεφτά που υπάρχουν, όπως συνεχίζουμε να κάνουμε -δηλαδή από τα παραπάνω έσοδα σύμφωνα με τις οροφές δαπανών πίσω στην κοινωνία- για να αντέξει αυτό το παρατεταμένο πληθωριστικό κύμα που δυστυχώς ταλανίζει και την Ελλάδα. Νομίζω το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα πρέπει να γίνουν και περισσότερα και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε» πρόσθεσε.

Για το αίτημα της αντιπολίτευσης για πρόσθετα μέτρα

Επίσης απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είχε δίκιο η αντιπολίτευση που ζητούσε πρόσθετα μέτρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Η αντιπολίτευση δεν θυμάμαι να έχει παρουσιάσει ένα κοστολογημένο σχέδιο, το οποίο να λέει από πού θα προκύψουν παραπάνω έσοδα, ώστε να δοθούν στους πολίτες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να δοθούν παραπάνω στους πολίτες. Είτε μέσω αυξήσεων μισθών, άμεσα, είτε έμμεσα μέσω μειώσεων φόρων. Όλοι σε αυτό συμφωνούμε. Οι πάντες, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θεωρεί η αντιπολίτευση, που φωνάζει όλους αυτούς τους μήνες, ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εκεί είναι η μεγάλη μας διαφορά. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι το δύσκολο είναι αυτό. Να δοθούν τα χρήματα δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι να υπάρχουν τα χρήματα για να δοθούν.

Η μεγάλη μας διαφορά με την αντιπολίτευση δεν είναι στη διαπίστωση -δεν υπάρχει κανένας που να πιστεύει το αντίθετο- είναι στον τρόπο. Η αντιπολίτευση με αυτά που προτείνει θέλει να γυρίσει τη χώρα μας δεκαετίες πίσω, σε περιόδους ελλειμμάτων, υπερβολικού χρέους, επιτήρησης, χρεοκοπίας.

Όταν ζητάς να δοθούν χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν, δεν λύνεις το πρόβλημα, το διαιωνίζεις, το διογκώνεις. Άρα δεν δικαιώνεται καμία αντιπολίτευση όταν υπάρχει ζήτημα πληθωρισμού, που κανείς δεν έχει αρνηθεί».