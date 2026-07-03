Την ώρα που η ΕΛΑΣ ενισχύεται δημοσκοπικά, το κυβερνητικό επιτελείο επαναφέρει με ένταση το αφήγημα περί «ανοχής της Αριστεράς στη βία».

Η τριπλή επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και ο τραγικός θάνατος, λίγες ώρες αργότερα, της μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα, προκάλεσαν σοκ και την αυτονόητη καταδίκη από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Ωστόσο, πριν ακόμη συμπληρωθεί ένα εικοσιτετράωρο από την τραγωδία, το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να μεταφέρει το επίκεντρο από την αναζήτηση των δραστών στην αντιπαράθεση με την Αριστερά, επιχειρώντας να εντάξει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ εντάξει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ εντάξει πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ στο διαχρονικό αφήγημα περί ανοχής της απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Κι αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Ειδικά όταν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην «επιχείρηση» ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά όχι μόνο.

Τη «σκυτάλη» σήμερα πήραν η Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Νίκος Ρωμανός, o Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Θάνος Πλεύρης, οι οποίοι υπεραμύνθηκαν των δηλώσεων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσει fake news που έχει διαψευστεί από την ΕΡΤ το 2021.

Σδούκου: Δεν ήταν ατυχείς οι δηλώσεις Κυρανάκη, δεν στοχοποιήσαμε τον Τσίπρα

Η Αλεξάνδρα Σδούκου κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της τρομοκρατίας και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε: «Όχι δεν ήταν ατυχείς». Στη συνέχεια είπε ότι: «Εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό επιρρίπτοντάς του ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία προς Θεού», όμως τόνισε πως «χρεώσαμε μια εχθροπάθεια και μια ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Η πολιτική βία δεν πέφτει από τον ουρανό δηλαδή δεν εμφανίζεται στο κενό χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα αρχίζει και αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχειρήματα αλλά όταν αρχίζεις να τον βλέπεις ως εχθρό κι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό το έχουμε ζήσει στα χρόνια της οικονομικής κρίσης…

Όταν στον δημόσιο διάλογο δεν αντιπαρατίθεσαι πλέον με επιχειρήματα αλλά αρχίζεις και βλέπεις τον απέναντί σου με μίσος, ότι είναι ανήθικος, είναι προδότης, είναι επικίνδυνος και βάζεις το δίλημμα «ή εμείς ή αυτοί, ή θα μας καθαρίσουν ή θα τους καθαρίσουμε» αυτό αφήνει ένα βαθύ αποτύπωμα. Δεν το αφήνει στο σύνολο της κοινωνίας γιατί η συντριπτική πλειοψηφία θα θυμώσει, θα διαφωνήσει αλλά δεν θα ασκήσει βία όμως μικρές ακραίες ομάδες θα επηρεαστούν. Και επειδή η γλώσσα δημιουργεί κι αυτή κλίμα όταν λες « δεν κάνω έγκλημα αλλά είναι αντίσταση» ή όταν λες ότι «δεν απειλώ μια οικογένεια αλλά απευθύνομαι στο σύστημα» όλα αυτά μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις».

Ρωμανός: Θεωρούσαμε κανονικότητα τα γκαζάκια – Αυτή η κανονικοποίηση έχει τη σφραγίδα της Αριστεράς

«Θέλω να σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η Α. Νέστορα ήταν αριστερή, τι θα γινόταν αν τα Προσφυγικά είχαν καταληφθεί από ακροδεξιούς. Θα καιγόταν ή δεν θα καιγόταν η χώρα και θα είχαμε πρωταγωνιστές σε αυτά τα επεισόδια αυτούς που σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις με ναι μεν αλλά και αστερίσκους ή δεν βγάζουν καν ανακοινώσεις όπως η κ. Κωνσταντοπούλου που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλιότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια», είπε ο Νίκος Ρωμανός στα Παραπολτιικά 90,1 και πρόσθεσε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου αυτό είναι παρέμβαση; Αυτό έχει ιδεολογικό πρόσημο; Όλοι αυτοί οι τύποι βγάζουνε προκηρύξεις μετά, αν διαβάσετε τις προκηρύξεις λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της Αριστεράς ή της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Είναι απέναντι σε κάθε ενίσχυση της Αστυνομίας, είναι απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, είναι απέναντι σε κάθε ξεκαθάρισμα κατάληψης, είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια να μπει τέλος σε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις εγκληματικές ενέργειες. Πριν από ενάμιση χρόνο μας έλεγαν «δολοφόνους», μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω… Ο κ. Τσίπρας έλεγε «τι κακό έχουν οι μολότοφ, έχει σημαία από ποια μεριά είσαι», όλα αυτά τα είχαμε αποδεχτεί ως κοινωνία και τα θεωρούσαμε κανονικά. Τα γκαζάκια τα οποία πέφτανε στα σπίτια δημοσιογράφων και σε όλους μας τα θεωρούσαμε κανονικότητα, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της Αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της Αριστεράς».

Μαρκόπουλος: Ο Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν, δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει

«Ο κ. Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει, από την άλλη πλευρά περιμένω να δω σε ό,τι αφορά στην πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα αν όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι το εξωκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή η εξωκοινοβουλευτική κυρίως Αριστερά τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουνε όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλλουν πολιτικούς τους αντιπάλους αλλά όχι εχθρούς ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους και τα λοιπά Η κ. Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν πολιτικούς αντιπάλους με έναν άθλιο τρόπο και να τους στοχοποιούν δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν την Θεσσαλονίκη».

Πλεύρης: Ο Κυρανάκης δεν έριξε «λάδι στη φωτιά», υπάρχει μια αριστερή τρομοκρατία που στοχοποιεί

Υπεραμύνθηκε ο Θάνος Πλεύρης τις προκλητικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Αριστεράς γενικότερα, με φόντο την τριπλή επίθεση στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

«Ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα αποτυπώνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αριστερή τρομοκρατία που στοχοποιεί», σχολίασε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης στο MEGA.

«Το 2015-‘19 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τον ποινικό κώδικα, η μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών να γίνει από κακούργημα πλημμέλημα. Αυτοί που προχθές μετέφεραν τα γκαζάκια εάν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν πλημμέλημα εάν τους έβρισκε η αστυνομία. Εμείς το επαναφέραμε σε κακούργημα», συνέχισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας και η νεολαία του πήγαινε μπροστά με πανό ‘Γεννήθηκα 17Ν’», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=o9_N6ZVz7go}

Fake news από τον Θάνο Πλεύρη κατά Τσίπρα

Ο Θάνος Πλεύρης έφτασε στο σημείο να σταθεί σε ένα fake news που είχε αναφέρει πρώτη η ΕΡΤ και στη συνέχεια η Ντόρα Μπακογιάννη, το 2021 και το οποίο έχει διαψευστεί επισήμως από τη Δημόσια Τηλεόραση.

«Ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει: Κακώς η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε στις πορείες «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» για να διαδηλώσει υπέρ του Κουφοντίνα;», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφερόμενος στο πανό της «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα» με το οποίο έκανε πορεία για τη στήριξη του, τότε, απεργού πείνας που ζητούσε την εφαρμογή του νόμου της ΝΔ.

Το εν λόγω πανό είχε χρεωθεί αρχικά από την ΕΡΤ στη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ - κάτι για το οποίο είχε ζήτησε συγγνώμη - και στη συνέχεια από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε άρθρο της στα «Νέα» είχε αναφέρει: «Σας κατηγορώ, γιατί με τις φασιστικές σας δηλώσεις προσβάλατε νεκρούς! Σας κατηγορώ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιτρέψατε στη Νεολαία σας να στοιχηθεί πίσω από το πανό «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη», ταΐζοντας έτσι το τέρας του διχασμού για πολιτικό όφελος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει, τότε, επιθετική ανακοίνωση, με την οποία κατήγγειλε την ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας τον Δημήτρη Κουφοντίνα ως «τρομοκράτη»: «Κάθε μέρα που περνάει ο κ. Ζούλας, ο κ. Καφαράκης και ο κ. Τρουπής καταγράφουν νέο ρεκόρ αθλιότητας και χυδαίας γκεμπελικής προπαγάνδας. Σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης χρέωσαν στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ το γνωστό πανό υπέρ του τρομοκράτη Κουφοντίνα. Τα βγάζουν τα λεφτά τους σε ξεφτίλα και με το παραπάνω, δεν την πήραν τσάμπα την αύξηση από τον κ. Μητσοτάκη».

Για την ιστορία, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στήριζε, τότε, το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα για τη μη μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού, με πανό που έλεγε: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Να μην θρηνήσουμε νεκρό απεργό πείνας», χωρίς να στοιχηθεί πίσω από το πανό «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη» και χωρίς σε καμία περίπτωση να σταθεί στο πλευρό του για τα όσα είχε καταδικαστεί.

Τοξική και εμπρηστική επίθεση Κυρανάκη κατά Τσίπρα

Τον τόνο έδωσε πρώτος ο νέος Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος, παρά την άμεση και απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης από την ΕΛΑΣ, έσπευσε να βάλει στο πολιτικό του «κάδρο» τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία και καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει στελέχη του πολιτικού του χώρου που στο παρελθόν είχαν υπερασπιστεί καταδικασμένους τρομοκράτες.

«Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα», είπε το βράδυ της Τετάρτης στο Action24.

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Και πρόσθεσε: «Έχουμε πράγματα και γεγονότα σε μια μακρά περίοδο, όσο κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας, πριν έρθει στην εξουσία, δηλώσεις του ίδιου για τις μολότοφ, δηλώσεις του ίδιου για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, νομοσχέδια που έφερε ο ίδιος με τη δική του υπογραφή για την αποφυλάκιση εγκληματιών, για την κατάργηση των φυλακών Τύπου Γ’, τα στελέχη του ήταν στις πορείες για την αποφυλάκιση του Κουφοντίνα. Αυτά έχουν συμβεί και ο κόσμος κρίνει. Όταν βλέπεις με συνέπεια μια αντίληψη ανοχής στη τρομοκρατία να υπηρετείται από την Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε περιθώριο να σκεφτεί πώς θα επανασυστηθεί στην κοινωνία. Είπε εγώ είμαι η ΕΛΑΣ των αγώνων της Αριστεράς, του Λαϊκού Στρατού, του εμφυλίου. Οι πολιτικές του, οι δηλώσεις του, οι ψήφοι του, τα νομοσχέδιά του έχουν δείξει ανοχή στην τρομοκρατία. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς, οι οποίες για πέντε χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες».

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Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς έγιναν λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία και ενώ η ΕΛΑΣ είχε ήδη καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που στρέφεται κατά της δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εμφανίστηκε, όμως, αμετανόητος το επόμενο πρωί, στον ΑΝΤ1, λέγοντας περίπου τα ίδια. Παρά την καταδίκη των επιθέσεων από το νεοσύστατο κόμμα, ο Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος στοχοποίησε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Παράλληλα, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει στελέχη του πρώην πολιτικού του χώρου που, όπως υποστήριξε, εξέφρασαν θέσεις υπέρ καταδικασμένων τρομοκρατών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά για μια «αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών», η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση.

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Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκε και στη χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, λέγοντας: «Εμείς, οι απλοί ΝεοΔημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να πιαστούν οι τρομοκράτες και να μπουν φυλακή ισόβια. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ».

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Τη «σκυτάλη» πήρε ο Μαρινάκης – Στο «κάδρο» η Αριστερά

Η συγκεκριμένη «γραμμή» όχι μόνο δεν έμεινε σε επίπεδο κομματικής τοποθέτησης, αλλά υιοθετήθηκε λίγες ώρες αργότερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρότι αναγνώρισε ότι «οι καταδίκες είναι αυτονόητες» και ότι προήλθαν από όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι «είναι πολύ αργά για δάκρυα» και κάλεσε να «πέσουν οι μάσκες», επιμένοντας ότι για δεκαετίες υπήρξε πολιτική ανοχή απέναντι στη βία. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ.

Στην τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε τις επιθέσεις ως αποτέλεσμα ενός ευρύτερου κλίματος που, κατά την άποψή του, καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. «Προφανώς όλοι αυτοί ψάχνουν για αίμα, για αντίποινα. Και προφανώς θέλανε νεκρό. Και έχουμε νεκρό, μία μητέρα, μία γιαγιά, επειδή η κόρη της ήταν πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία... Όλες αυτές οι συμπεριφορές ανοχής στη βία του άλλου άκρου ήταν βαθύτατα επιζήμιες όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, παρότι επανέλαβε αρκετές φορές ότι «δεν συσχετίζω νομικά και ποινικά τις ενέργειες αυτές» με πολιτικά κόμματα, αμέσως μετά επέκτεινε την πολιτική του επιχειρηματολογία, κάνοντας αναφορές σε καταλήψεις πανεπιστημίων, σε «μπαχαλάκηδες», σε μάρτυρες υπεράσπισης καταδικασμένων τρομοκρατών και σε όσους - όπως είπε - χαρακτήριζαν αντίστοιχες επιθέσεις ως «παρεμβάσεις» ή «ακτιβισμό».

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία η δημοσιογράφος, Βίκυ Σαμαρά, επισήμανε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου (το έκανε με δηλώσεις της στο Mega, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας), είχαν ήδη καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση και ρώτησε γιατί η κυβέρνηση επιμένει να συντηρεί κλίμα πόλωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν περιορίστηκε, δηλαδή, στην απάντηση για τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά αξιοποίησε την ερώτηση για να επαναφέρει συνολικά την πολιτική αντιπαράθεση με την Αριστερά. Στην τοποθέτησή του επανήλθε στις καταλήψεις πανεπιστημίων, στον Ρουβίκωνα, στους μάρτυρες υπεράσπισης καταδικασμένων τρομοκρατών και στη στάση που, κατά την άποψή του, τήρησε διαχρονικά η Αριστερά απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πολιτική σύνδεση ανάμεσα στις επιθέσεις με τρικάκια, στα γκαζάκια και στη δολοφονική κατάληξη της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι «δεν θέλει πολύ» να φτάσει κανείς από τον εκφοβισμό στη δολοφονία, προσθέτοντας ότι «αν δεν είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη, μπορεί να περνούσαν δύο-τρεις ημέρες και να είχαμε άλλες τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία σπίτια».

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/pfbid021PkCCrt5sCPdyphfUQ9wJerHRKBvJoeVXNMvVVyNtrjWkJdmPRsVHPXqR5NjdqGXl}

Στο φόντο η δημοσκοπική άνοδος της ΕΛΑΣ

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία παρουσιάζει, πάντως, μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει ότι δεν συνδέει νομικά ή ποινικά τα κόμματα της Αριστεράς με τη συγκεκριμένη επίθεση, αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αυθαίρετο. Από την άλλη, όμως, οικοδομεί ένα πολιτικό αφήγημα που συνδέει τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς με μια διαχρονική «ανοχή» απέναντι στη βία, επαναφέροντας αναφορές στην τρομοκρατία, στις καταλήψεις, στους «μπαχαλάκηδες» και στους μάρτυρες υπεράσπισης καταδικασμένων τρομοκρατών. Απλώς, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν πιο συγκεκριμένος, στοχοποιώντας τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Η χρονική συγκυρία δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση - που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ατζέντα η οποία δεν την ευνοεί, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές μέχρι τις πολεοδομίες, το Qatargate και την καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου - έχει επιλέξει να μεταφέρει σχεδόν αποκλειστικά την πολιτική αντιπαράθεσή της στον Αλέξη Τσίπρα, αντιμετωπίζοντάς τον ως τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εκλογών. Οι διαδοχικές δημοσκοπήσεις που καταγράφουν την άνοδο της ΕΛΑΣ και την ενίσχυση της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται να έχουν επηρεάσει τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου. Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, η τραγωδία της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την αφορμή για να επανέλθει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το γνώριμο αφήγημα περί «ανοχής της Αριστεράς στη βία», μεταφέροντας τη δημόσια συζήτηση από τα ζητήματα που προκαλούν πολιτική φθορά στην κυβέρνηση σε ένα πεδίο όπου θεωρεί ότι διαθέτει συγκριτικό πολιτικό πλεονέκτημα.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιλέγει, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό, να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την πολιτική βία και την τρομοκρατία.

Αυτή τη φορά, όμως, η επιλογή αυτή έγινε ενώ σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση είχε ήδη καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση και πριν υπάρξει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητα των δραστών.