Στο προεκλογικό στόχαστρο τα κόμματα της αριστεράς.

Η κυβέρνηση φυσικά δεν πρόκειται να αφήσει τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της να ξεχαστούν. Θα φροντίσει να κρατήσει ψηλά την σημαία της «νομιμότητας» αλλά και την ρητορική «ανοχής» στη βία από συγκεκριμένους - όπως λέει - πολιτικούς χώρους.

Αυτό δείχνει η δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός. Στο προεκλογικό στόχαστρο της Ν.Δ. μπαίνουν κόμματα της Αριστεράς που - κατά την γνώμη του Μαξίμου - καταδικάζουν στα λόγια αλλά όχι στην πράξη, την βία.

Γεγονός είναι ότι ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης των στόχων της επίθεσης , όλα τα κόμματα - ή σχεδόν όλα - καταδίκασαν απερίφραστα το εγκληματικό γεγονός. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό.

Λ.Ι.