«Ο Κωνσταντέλιας είναι εδώ», ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα πλέον παίκτης της Ντόρτμουντ, ενώ ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με την ευχή «καλή επιτυχία, μικρέ μάγε» και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έσπευσε να τον καλωσορίσει στους Βεστφαλούς.

«Ο Κωνσταντέλιας είναι εδώ», ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, με την οποία ο 23χρονος υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2031. «Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η BVB είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ», δήλωσε ο Κωνσταντέλιας, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, τόνισε: «Με τον Γιάννη αποκτούμε έναν παίκτη που θα μας ενισχύσει με τις ικανότητές του. Βλέπουμε σε εκείνον τεράστιες δυνατότητες και είμαστε πεπεισμένοι ότι ταιριάζει πολύ καλά στην ομάδα μας», ενώ ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για τη συνεργασία κατά την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε την Κυριακή στη Γερμανία, πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε το συμβόλαιο με τη νέα ομάδα του. Στα ταμεία του ΠΑΟΚ θα μπουν 26 εκατ. ευρώ από τη μεταγραφή, συν 6 εκατ. ως μπόνους επίτευξης στόχων. Εξάλλου, ο «δικέφαλος του βορρά» διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 17,5%. Σε ό,τι αφορά στις απολαβές του 23χρονου, θα ξεπερνούν τα τρία εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

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ΠΑΟΚ σε Κωνσταντέλια: Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε

Λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση της Ντόρτμουντ, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια λέγοντας «ευχαριστώ» μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμές από την καριέρα του 23χρονου.

«Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου», αναφέρει η ανάρτηση του «δικεφάλου του βορρά».

«Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους. Να είσαι γερός, δυνατός και πάντα ταπεινός. Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!», καταλήγει ο ΠΑΟΚ.

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Ο Καρέτσας «καλωσόρισε» τον Κωνσταντέλια

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έσπευσε να καλωσορίσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, αναρτώντας μια κοινή φωτογραφία τους από ματς της εθνικής ομάδας.

Αλλά και η Ντόρμουντ θύμισε πως οι Έλληνες παίκτες της ήδη... γνωρίζονται και ξέρουν πώς να συνεργάζονται στο γήπεδο.

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