Το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι κατέκτησε για δεύτερη σερί διοργάνωση ο Απόστολος Χρήστου το βράδυ της Κυριακής 16/8.
Συγκεκριμένα, με μια εκπληκτική εμφάνισε τερμάτισε σε 52.27 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση (2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2026). Με αυτό το μετάλλιο έφτασε τα έξι στα 100μ. ύπτιο, τα εννέα συνολικά στη διοργάνωση και τα 11 στην καριέρα του σε πισίνα 50 μέτρων, δεδομένου ότι έχει ακόμα το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο (200μ. ύπτιο, 2024 Παρίσι) και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqj4ribonzl?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα μετάλλια του Απόστολου Χρήστου
ΧΡΥΣΑ
50μ. ύπτιο 2022
50μ. ύπτιο 2024
100μ. ύπτιο 2024
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
100μ. ύπτιο 2022
ΧΑΛΚΙΝΑ
100μ. ύπτιο 2016
100μ. ύπτιο 2018
100μ. ύπτιο 2021
4Χ100μ. Ελεύθερο 2024