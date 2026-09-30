Ο ρυθμός θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορος ώστε να αυξάνονται οι παλμοί και να γίνεται αισθητά πιο δύσκολη η συνομιλία.

Το περπάτημα θεωρείται μία από τις πιο απλές μορφές άσκησης, όμως ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκεια. Αυτό υποστηρίζει ο personal trainer Álvaro Puche, ο οποίος επισημαίνει ότι, ιδιαίτερα μετά τα 60, η ένταση της βάδισης είναι ένα στοιχείο που συχνά παραβλέπεται.

Όπως εξηγεί, όταν το περπάτημα γίνεται με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, δεν αρκεί να περπατάμε και πολλή ώρα. Ο ρυθμός θα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορος ώστε να αυξάνονται οι παλμοί και να γίνεται αισθητά πιο δύσκολη η συνομιλία.

Συγκεκριμένα, όταν ο ρυθμός είναι τέτοιος ώστε να γίνεται δύσκολο να ειπωθούν περισσότερες από τρεις συνεχόμενες λέξεις, η ένταση είναι αισθητά υψηλότερη.

Η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι κάθε περίπατος πρέπει να γίνεται σε υψηλή ένταση. Το περπάτημα μπορεί να αποτελεί μια απλή καθημερινή δραστηριότητα, αλλά όταν χρησιμοποιείται ως μορφή άσκησης, η ταχύτητα και η προσπάθεια μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τον στόχο και τη φυσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου.

Διαλειμματικό περπάτημα

Ο Puche προτείνει επίσης το διαλειμματικό περπάτημα, δηλαδή την εναλλαγή γρήγορου και αργού ρυθμού. Για παράδειγμα, προτείνει να περπατάμε για ένα λεπτό όσο πιο γρήγορα μπορούμε και στη συνέχεια να μειώνουμε τον ρυθμό, μέχρι να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο, ξεκινώντας ξανά με ένα λεπτό γρήγορου περπατήματος.

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Ο ρόλος της προπόνησης ενδυνάμωσης

Το περπάτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά στην προπόνηση ενδυνάμωσης, που θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικότητας όσο μεγαλώνουμε.

Ο Puche προτείνει, για μια γυναίκα 60 ετών, τουλάχιστον δύο φορές προπόνησης ενδυνάμωσης την εβδομάδα και καθημερινό περπάτημα που θα περιλαμβάνει διαστήματα υψηλότερης έντασης. Άλλες δραστηριότητες, όπως το Pilates, η γιόγκα, ο χορός και η κολύμβηση, μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα άσκησης.

Το περπάτημα αποτελεί μια σχετικά εύκολη μορφή σωματικής δραστηριότητας και μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της κινητικότητας και της ενεργητικότητας στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η συστηματική άσκηση συνδέεται με οφέλη τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία.

Με πληροφορίες από instyle.es