Από το περιστατικό έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμήτου, από το ύψος της οδού Περγάμου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στα Σεπόλια, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο του τροχαίου έχουν μεταβεί δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

Από το περιστατικό έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμήτου, από το ύψος της οδού Περγάμου.