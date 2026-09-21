Στο μεσοδιάστημα έγινε προσπάθεια να βρεθεί κάποιος γιατρός στην περιοχή ή κάποιος απινιδωτής, όμως με όλες τις προσπάθειες να αποβαίνουν άκαρπες.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε το βράδυ της Κυριακής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον παραλάβει

Σύμφωνα με το paidis.com, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 9.30 μ.μ της Κυριακής όταν οι οικείοι του 15χρονου ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ότι το 15χρονο παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και χρειαζόταν άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο.

Σε δεύτερη επικοινωνία σχεδόν αμέσως έγινε γνωστό ότι το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Παράλληλα από το κέντρο του ΕΚΑΒ είχε ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου για να βρεθεί ασθενοφόρο κοντά στην Καρίτσα, αλλά δυστυχώς ούτε στην Αγιά ούτε και στους Γόννους υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να μεταφέρει το παιδί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελικά έφυγε μονάδα από τη Λάρισα που δυστυχώς έφτασε σε 56 περίπου λεπτά στην Καρίτσα, αλλά ήταν πλέον αργά αφού ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του ΕΚΑΒ στο μεσοδιάστημα έγινε προσπάθεια να βρεθεί κάποιος γιατρός κοντά στην Καρίτσα ή και κάποιος απινιδωτής στην περιοχή με όλες τις προσπάθειες να αποβαίνουν άκαρπες.