Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί και εκτιμηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο την Πέμπτη με τον τραγικό θάνατο ενός 55χρονου ποιυ προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τα Ενετικά Τείχη.

Η γυναίκα του τηλεφώνησε στην αστυνομία

Όλα ξεκίνησαν όταν μία 46χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο σύζυγός της ηλικίας 55 ετών, της εξέφρασε την πρόθεσή του να δώσει τέλος στη ζωή του.

Του χορηγήθηκε αγωγή

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί και εκτιμηθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος δεν χρίζει ακούσιας νοσηλείας και έφυγε από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο αφού του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Πέμπτης ο 55χρονος άνδρας ανέβηκε στα Ενετικά τείχη στο «Κομμένο Μπεντένι» στο Ηράκλειο και πήδηξε από 10 μέτρα ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί ξανά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Δυστυχώς ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πηγή: zarpanews.gr