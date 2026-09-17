Οι δύο γιατροί ετοιμάζονται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, επικαλούμενοι τη «βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων τους».

Νεες πληροφορίες αποκαλύπτουν, για ακόμη ένα 24ωρο, την ασύδωτη δράδη των γιατρών του Κολωνακίου που βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ, Κατερίνα Φραγκάκη, παραδέχτηκε την Πέμπτη πως «για τη γιατρό Ι.Γ. υπήρξε μία καταγγελία το 2014». Η υπόθεση μάλιστα αφορούσε την χρήση ενός μηχανήματος Indigo σε 14χρονο παιδί, αλλά και τις παιδοψυχιατρικές γνωματεύσεις που φέρεται να εξέδιδε παρανόμως.

Μιλώντας στο Open, η Κατερίνα Φραγκάκη υποστήριξε πως η συγκεκριμένη καταγγελία έφτασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ και αποφασίστηκε να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα πάντα με την Κατερίνα Φραγκάκη, «πέρασε τη βάσανο του Πειθαρχικού για τη συγκεκριμένη καταγγελία και αθωώθηκε».

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Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν, εντωμεταξύ, σήμερα οι δύο γιατροί οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γιατρός, η οποία μέχρι πρότινος κρατείτο στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, έφτασε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ ο σύζυγός της, που κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό λίγο μετά τις 7:20 το πρωί.

Οι δύο γιατροί κρατούνται σε χώρο κατάλληλο για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών: Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γυναίκα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο άνδρας σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές.

Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος, χωρίς εύκολη πρόσβαση άλλων κρατουμένων.