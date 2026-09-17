Η νέα αυτή προσθήκη εμπλουτίζει μια ήδη επιτυχημένη οικογένεια γεύσεων που έχει αγαπηθεί από το καταναλωτικό κοινό.

Η αγαπημένη σειρά δαγκωτό από «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη μεγαλώνει, προσθέτοντας μια νέα, άκρως απολαυστική επιλογή: τη γεύση Sour Cream & Onion. Πιστή στη φιλοσοφία της για χειροποίητη παραγωγή και αγνά υλικά, η εταιρεία συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό παξιμάδι, μετατρέποντάς το σε μια σύγχρονη και αυθεντική πρόταση snacking για κάθε στιγμή της ημέρας.

Η νέα γεύση Sour Cream & Onion δίνει στα τραγανά, διπλοφουρνιστά παξιμαδάκια έναν μοναδικό χαρακτήρα. Η χαρακτηριστική υπόξινη γεύση της ξινής κρέμας συνδυάζεται ιδανικά με έναν ελαφρώς αλμυρό και πικάντικο τόνο από τις νότες φρέσκου κρεμμυδιού, «ντύνοντας» τέλεια το παραδοσιακό παξιμάδι. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτα ισορροπημένο snack, γεμάτο νοστιμιά σε κάθε τραγανή μπουκιά.

Το νέο δαγκωτό Sour Cream & Onion έρχεται σε πρακτική, επανακλειόμενη συσκευασία που διατηρεί τη φρεσκάδα και την τραγανή υφή του προϊόντος αναλλοίωτη, καθιστώντας το ιδανικό για το γραφείο, τις μετακινήσεις ή το σπίτι.

Η νέα αυτή προσθήκη εμπλουτίζει μια ήδη επιτυχημένη οικογένεια γεύσεων που έχει αγαπηθεί από το καταναλωτικό κοινό:

Γραβιέρα & Γλυκιά Πάπρικα

Ελιά & Λιαστή Ντομάτα

Τομάτα - Πιπεριά - Κρεμμύδι

Μαύρη Τρούφα

Καυτερή Πιπεριά

Ρίγανη

Συνδέοντας την αυθεντική ελληνική αρτοποιία με τις διεθνείς τάσεις και τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη συνεχίζει να καινοτομεί με οδηγό την ποιότητα, την παράδοση και την κορυφαία γεύση.