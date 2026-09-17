Στο επίκεντρο της σημερινής (18:00) συνέντευξης θα βρεθεί το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις κάλπες.

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ παραχωρεί σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (18:00), ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δελτίο μεταδίδεται στις 18:00 από το ERTnews, με παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ1.

«Ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση, αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις κάλπες του 2027», αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.