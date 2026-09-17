Η επέκταση των εγκαταστάσεων στη Λάρισα και το νέο εργοστάσιο φαρμάκων που σχεδιάζεται στην Κοζάνη θα αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα της Rontis στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Με νέες επενδύσεις στην παραγωγή, η Rontis ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της. Η εταιρεία εγκαινίασε στις 16 Σεπτεμβρίου τις νέες υποδομές της στη Λάρισα, στο πλαίσιο της έκτης επέκτασης των εγκαταστάσεών της, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε το σχέδιό της για δεύτερη φαρμακευτική μονάδα στην Κοζάνη.

Η εκδήλωση στη Λάρισα έφερε κοντά ανθρώπους της φαρμακοβιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων. Στα εγκαίνια έδωσε το παρών ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έστειλε τον χαιρετισμό του με βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η ελληνική παραγωγή στις διεθνείς αγορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, με την ολοκλήρωση των έργων η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα στη Λάρισα θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δισκία. Οι νέες υποδομές θα στηρίξουν και την εξαγωγική δραστηριότητα της Rontis, τα προϊόντα της οποίας διανέμονται σήμερα σε περισσότερες από 80 χώρες.

«Η Ελλάδα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ακόμη πιο σημαντικό σημείο αναφοράς στη φαρμακευτική βιομηχανία. Παρά το μέγεθός της – μόλις το 2% του πληθυσμού της Ευρώπης -, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή παραγωγική βάση στον χώρο του φαρμάκου, με ελληνικές εταιρείες να επενδύουν, να παράγουν και να καλύπτουν το 12% των γενόσημων φαρμάκων που καταναλώνονται πανευρωπαϊκά», ανέφερε ο ιδρυτής και πρόεδρος της Rontis, Θοδωρής Βασιλόπουλος, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 40 ετών παρουσίας της εταιρείας στον χώρο της υγείας.

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Το επόμενο επενδυτικό βήμα αφορά την Κοζάνη, όπου η Rontis σχεδιάζει μια νέα μονάδα παραγωγής φαρμάκων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, ενισχύοντας την παραγωγική της παρουσία στην ελληνική περιφέρεια.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία πραγματική ευρωπαϊκή υπερδύναμη στο χώρο των φαρμάκων»

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τη Rontis ως παράδειγμα της στροφής της ελληνικής οικονομίας προς την παραγωγή και τις εξαγωγές και τονίζοντας πως η συγκεκριμένη επένδυση της Rontis είναι παράλληλα και μια εθνική επιτυχία.

«Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε ένα ακόμα βήμα εμπρός της χώρας μας. […] Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μία πραγματική ευρωπαϊκή υπερδύναμη στο χώρο των φαρμάκων. Το κέντρο καινοτομίας της ELPEN που εγκαινίασε πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός μπορεί να είναι και το μέλλον για την επόμενη πίστα, την είσοδό μας δηλαδή όχι μόνο στην παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων αλλά και στην ανακάλυψη προτύπων μορίων ή και άλλων φαρμακοτεχνικών μορφών», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επενδύσεις άνω των 180 εκατ. ευρώ και νέες θέσεις εργασίας

Στη σημασία της επένδυσης της Rontis για το σύνολο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στάθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό του. Ο υπουργός σημείωσε ότι η Rontis απασχολεί πλέον 600 εργαζομένους, αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το τέλος του 2022, ενώ αναφέρθηκε και στον επενδυτικό σχεδιασμό της για τα επόμενα χρόνια.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της με ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα. Τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει 180 εκατομμύρια ευρώ δημιουργώντας περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τα επόμενα βήματα της Rontis

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της εταιρείας, ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε ότι οι εργασίες επέκτασης στη Λάρισα βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Με την ολοκλήρωσή τους, η μονάδα θα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων στην Ευρώπη και θα απασχολεί συνολικά πάνω από 800 εργαζομένους.

Για τη νέα μονάδα στην Κοζάνη, ο πρόεδρος της Rontis εξήγησε ότι σχεδιάζεται να έχει αντίστοιχο μέγεθος με εκείνη της Λάρισας, με κτιριακές εγκαταστάσεις περίπου 30.000 τ.μ. σε οικόπεδο 60.000 τ.μ. και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Θα αποτελέσει το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας συνολικά, καθώς η Rontis διαθέτει επίσης μονάδα παραγωγής ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη Βόρεια Μακεδονία.

«Είναι μια απόφαση που έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία. Γιατί πιστεύουμε στην Ελλάδα και θέλουμε η ανάπτυξή μας, να έχει πραγματικό αποτύπωμα και στην ελληνική περιφέρεια. Να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργεί ευκαιρίες, να κρατά ανθρώπους στον τόπο τους και να δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες», κατέληξε ο κ. Βασιλόπουλος.