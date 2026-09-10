Περισσότερα από 30 ελληνικά studios, διεθνείς publishers και επενδυτές καθώς και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας videogames θα βρεθούν στο μεγαλύτερο μέχρι σήμερα Game Developers Meetup.

Η Λάρισα υποδέχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Game Developers Meetup, το μεγαλύτερο φεστιβάλ για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών στη χώρα, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST συγκεντρώνοντας σε μία ημέρα developers, 30+ ελληνικά studios, publishers, επενδυτές, εταιρείες τεχνολογίας, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και gamers από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση, φέτος, επιστρέφει μεγαλύτερη από κάθε άλλοτε, με διεθνείς ομιλητές από κορυφαίες εταιρείες της παγκόσμιας βιομηχανίας videogames όπως ο Fawzi Mesmar της Ubisoft και ο Arno Schmitz της Guerrilla Games, με ρεκόρ εκθετών αλλά και ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλο το φάσμα του game development - από το design μέχρι το publishing και το marketing.

Ελληνικά studios παρουσιάζουν τα παιχνίδια τους

Κεντρικό σημείο της διοργάνωσης είναι η Έκθεση Ελληνικών Βιντεοπαιχνιδιών, όπου περισσότερα από 30 studios θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους σε PC, consoles, mobile και VR.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δεκάδες ελληνικά indie games, να παίξουν νέους τίτλους και να έρθουν σε επαφή με τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εγχώρια κοινότητα δημιουργίας βιντεοπαιχνιδιών.

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Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Η εκδήλωση καλύπτει όλο το φάσμα της δημιουργίας βιντεοπαιχνιδιών, από την τεχνική ανάπτυξη μέχρι το publishing και το business. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Έκθεση Ελληνικών Βιντεοπαιχνιδιών, όπου πάνω από 30 ελληνικά στούντιο παρουσιάζουν παιχνίδια σε όλες τις πλατφόρμες (PC, Console, Mobile, VR), δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν δεκάδες indie games, νέες τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης από την ελληνική δημιουργική κοινότητα.

Μέσα από masterclasses και workshops επαγγελματίες της διεθνούς βιομηχανίας θα παρουσιάσουν πρακτικές και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Έλληνες developers, ενώ στα industry roundtables, στελέχη της αγοράς θα συζητήσουν τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές για το game development στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας- ΕΚΚΟΜΕΔ, ως ο ενιαίος δημόσιος φορέας για την ενίσχυση και την εξωστρέφεια της ελληνικής Δημιουργικής Βιομηχανίας συμμετέχει επίσης ενεργά στις συζητήσεις γύρω από τον κλάδο.

Από τα ελληνικά studios στους διεθνείς publishers

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και φέτος στη σύνδεση των ελληνικών studios με τη διεθνή αγορά. Μέσω της ειδικής B2B matchmaking πλατφόρμας, ελληνικές ομάδες ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν στοχευμένες συναντήσεις με publishers και επενδυτές από το εξωτερικό. Μεταξύ των εταιρειών που θα παρευρεθούν στη συνάντηση είναι οι Team17, THQ Nordic, Whisper Games, Astragon, Kando Factory, Fireshine Games και Yodo1.

Οι δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα projects τους απευθείας σε publishers και να λάβουν feedback από εξειδικευμένους επαγγελματίες και χρόνια εμπειρίας στην αγορά των videogames, δημιουργώντας πιθανές ευκαιρίες για συνεργασίες και χρηματοδότηση.

«Κάθε χρονιά η κοινότητα των Ελλήνων δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών γίνεται μεγαλύτερη και πιο ώριμη, και αυτό αποτυπώνεται στη διοργάνωση. Φέρνουμε στη Λάρισα κορυφαία ονόματα της διεθνούς βιομηχανίας και δίνουμε στα ελληνικά στούντιο πραγματικές ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να προβληθούν διεθνώς», δηλώνει ο Χρήστος Μπίκος, εκ μέρους των διοργανωτών.

Ευκαιρίες καριέρας

Το Game Developers Meetup απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του κλάδου αλλά και σε όσους και όσες επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη βιομηχανία των videogames.

Studios, εταιρείες τεχνολογίας, εκπαιδευτικοί φορείς και δημιουργοί βιντεοπαιχνιδιών θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο με developers και νέους επαγγελματίες, δημιουργώντας ευκαιρίες για networking, επαγγελματικές επαφές και συνεργασίες.

Η διοργάνωση επιδιώκει έτσι να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης και διασύνδεσης ολόκληρου του οικοσυστήματος των βιντεοπαιχνιδιών.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την ηλεκτρονική εγγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους.

Γενικές πληροφορίες

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026

Πάρκο Καινοτομίας Joist, Λάρισα

Είσοδος: Δωρεάν - Απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή

Συνδιοργανωτές: IGDA Greece, JOIST Park, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ

Μέγας Χορηγός: SAE Athens

Χορηγοί: Public, Snappi, Battlenet Gaming Stations, Pizza Fan, Βίκος Cola, Heineken, Hell Energy Drink, Iphigames, Critical Hit PR, RibCage Games

Υπό την αιγίδα της Endeavor, του Επιμελητηρίου Λάρισας και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.