«Η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα» σημείωσε κατα΄τη συνάντηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνάντηση με την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε την καλή του φίλη, όπως είπε χαραξκτηριστικά, στη Βουλή και «επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Η συνάντηση μας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη όπου οι δυνάμεις της Ακροδεξιάς δυστυχώς λαμβάνουν σημαντικά ποσοστά στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων ανέφερε πςω «οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά - ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες -, και βέβαια ζητήματα ασφάλειας και άμυνας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ακόμα πως «η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο».