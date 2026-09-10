Ανάρτηση Λαζαρίδη κατά του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Δένδια.

Ξέσπασμα κατά στενού συνεργάτη του Νίκου Δένδια έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης στα social media, κάνοντας λόγο για «έπαρση και αλαζονεία» κάποιων ανθρώπων.

«Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας», γράφει στην ανάρτηση ο βουλευτής της ΝΔ, εξαπολύοντας επίθεση στον Δημήτρη Περδίκη, διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ο λόγος; Ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρει ότι τηλεφώνησε το βράδυ της Τετάρτης στον Δημήτρη Περδίκη- προκειμένου να συνεργαστούν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου- του έστειλε SMS, αλλά ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του.

Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.



Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.

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Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!».