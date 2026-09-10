Γιατί τα στελέχη της «Λαϊκής Δεξιάς» αποφεύγουν να επιτεθούν στον Αντώνη Σαμαρά.

Ο εμφύλιος στην Ν.Δ. δεν έχει αρχή και τέλος. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο άνθρωπος που βοήθησε τον Κ. Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός, τώρα καταγράφεται ως ο υπ΄ αριθμόν 1 πολιτικός εχθρός του. Δοκιμάζοντας την, ήδη, ταραγμένη συνοχή της παράταξης.

Το δίλημμα περνάει στη βάση της Ν.Δ.

Η βάση της Ν.Δ. ακούει επί του παρόντος και σταθμίζει την κατάσταση. Έχει μεταλλαχθεί το κόμμα που ήξερε ή πρόκειται για ένα προσωπικό... γινάτι που βγάζει μάτι;

Αίσθηση, ωστόσο, έχει προκαλέσει στους παροικούντες τη Ν.Δ. το γεγονός ότι μέχρι στιγμής το... γάντι που πέταξε ο πρώην πρωθυπουργός έχουν σηκώσει αποκλειστικά οι δύο ομάδες στελεχών τις οποίες επικαλείται ο Αντώνης Σαμαράς για να δείξει την μετάλλαξη της παράταξης.

Ποιοι σήκωσαν το... γάντι στον Σαμαρά

-Οι υπουργοί που προέρχονται από το κόμμα Καρατζαφέρη και στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, Άδωνις Γεωργιάδης, Μ. Βορίδης και Θ. Πλεύρης.

Στους πρώην Σαμαρικούς που σήκωσαν το γάντι στον Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνεται και ο Σταύρος Παπασταύρου, το δεξί του χέρι όταν ήταν πρωθυπουργός.

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-Οι υπουργοί που προέρχονται από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ Γ. Φλωρίδης Γ. Γεραπετρίτης κ.α.

- Και φυσικά η Ντόρα Μπακογιάννη που θίγεται ως μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη αλλά και όσοι ανήκουν παραδοσιακά στο Μητσοτακικό μπλοκ. Όπως η Σοφία Βούλτεψη.

Η σιωπή των υπόλοιπων... Νεοδημοκρατών

Γιατί άραγε αντιδρούν μόνον αυτοί;

«Γιατί πολύ απλά επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Σαμαράς. Ότι η σημερινή κυβέρνηση μονοπωλείται από αυτές τις δύο κατηγορίες στελεχών» σχολιάζει μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος της Ν.Δ. Και παραπέμπει στη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου. Και είναι γεγονός ότι αν ανατρέξει κανείς στο υπουργικό θα διαπιστώσει ότι από τους 51 υπουργούς και υφυπουργούς λιγότεροι μόλις 11 παραπέμπουν στην παραδοσιακή Ν.Δ.

Φυσικά υπάρχει πλήθος βουλευτών που προέρχεται από τον σκληρό πυρήνα της Ν.Δ. Κυρίως Καραμανλικοί. Και το αβίαστο ερώτημα είναι γιατί δεν παίρνουν θέση;

Συμφωνούν ή διαφωνούν με τον Αντώνη Σαμαρά ότι η Ν.Δ. έχει υποστεί μετάλλαξη;

Πως ειρηνεύεται άραγε η σιωπή τους;

Η απάντηση για την σιωπή

Είναι οι ίδιοι οι βουλευτές που δίνουν την απάντηση μέσω του Dnews.

«Κάποιοι σιωπούν γιατί έχουν ωφεληθεί από τον Αντώνη Σαμαρά και λόγω σεβασμού δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί του. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται ότι ίσως στο μέλλον ξανασυναντηθούν οι δρόμοι τους στη Ν.Δ. και δεν θέλουν να έχουν χαλάσει τις καρδιές τους. Και κάποιοι άλλοι συναινούν με τον Αντώνη Σαμαρά. Έστω σιωπηρά» λέει βουλευτής από τους παλιότερους πλέον στην Κ.Ο της Ν.Δ.

«Δεν θέλουν εμφύλιο»

Γεγονός είναι ότι όποια από τις παραπάνω εκδοχές διαλέξει κανείς καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι στην καλύτερη περίπτωση κανείς από την παραδοσιακή Ν.Δ. δεν επιθυμεί τον εμφύλιο. Διότι θεωρεί και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά αλλά και τον Κ. Καραμανλή «πολιτική οικογένεια». Που δεν θέλουν να την αποστούν. Αντίθετα θα ήθελαν να την ξαναδούν μονιασμένη. Και τώρα αναγκάζονται να πάρουν θέση για έναν εμφύλιο για τον οποίο δεν ευθύνονται προσωπικά. Και γι’ αυτό προτιμούν την σιωπή.

Υπάρχει και άλλη... ανάγνωση

Υπάρχει βέβαια και μία δεύτερη ανάγνωση. Πιο βαριά. Που δίνεται από όσους δίνουν την μάχη της αντιπαράθεσης Κ. Μητσοτάκη- Αντ.Σαμαρά υπέρ του πρωθυπουργού. «Μα γιατί απορείτε; Βγήκαν ποτέ να υπερασπιστούν στα δύσκολα την κυβέρνηση;» λένε.

Ένα ρήγμα που «σφραγίστηκε» το ΄24

Με το ρήγμα εντός της Ν.Δ. να έχει «σφραγίσει» οριστικά τον Φεβρουάριο του ΄24. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και «μετρήθηκε» στις ευρωεκλογές του ίδιου χρόνου. Όταν η Ν.Δ. απώλεσε 1 εκ. ψηφοφόρους.

Με το ρήγμα να υπάρχει κίνδυνος να μην περιοριστεί μόνο στα στεγανά των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων. Αφού ο Αντώνης Σαμαράς πολύ στοχευμένα στην δήλωση – κατηγορώ εναντίον του πρωθυπουργού την Κυριακή της ΔΕΘ φρόντισε να απευθυνθεί στο σύνολο των δυσαρεστημένων πολιτών που βρίσκονται και στις παρυφές της Ν.Δ.

Ο Σαμαράς διευρύνει το ακροατήριο του

Που έχουν ενοχληθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για διάφορους λόγους. Από την «ακρίβεια την διαφθορά και την αλαζονεία» όπως είπε ο κ. Σαμαράς μέχρι τους δυσαρεστημένους «της μεσαίας τάξης, των αγροτών, των κτηνοτρόφων των αλιέων, των λαθρομεταναστών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών».