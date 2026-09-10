Ενώ η Μολδαβία προειδοποιεί ότι «το μέτωπο της Ρωσίας μετακινείται προς τη Δύση»...- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν χωρίς κανένα άλλο σχόλιο ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον «Ριζοσπάστη»:

Με τους Ευρωπαίους να εξοπλίζουν την Ουκρανία μπροστά σε έναν χειμώνα που αναμένεται κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, ενώ παράλληλα προειδοποιούν ότι η Ρωσία μεταφέρει το «μέτωπο προς τη Δύση» και προετοιμάζεται για μεγαλύτερη αναμέτρηση, η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία δεν δείχνει σημάδια «διευθέτησης», παρά την προχθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας και τις συνομιλίες που αναμένεται να επανεκκινήσουν.

Αλλο ένα περιστατικό με drones στα σύνορα κρατών που είναι «εταίροι» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σημειώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη ρωσική επίθεση με drones έπληξε φυλάκιο της Ουκρανίας στα σύνορα με τη Μολδαβία, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους.

Το Κισινάου «σηκώνει τους τόνους», με την φιλοδυτική Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου να σημειώνει ότι «το μέτωπο της Ρωσίας μετακινείται προς τα δυτικά».

«Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και αυτόν τον βίαιο πόλεμο. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και με την Ουκρανία. Η Μολδαβία θα συνεχίσει να ενισχύει την εναέρια επιτήρηση και την άμυνά της σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, και ζητώ επειγόντως περισσότερη υποστήριξη στον τομέα της εναέριας άμυνας για την Ουκρανία», δήλωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το φυλάκιο Σταροκοζάτσε βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα των συνόρων Ουκρανίας - Μολδαβίας, σε απόσταση περίπου 70 χλμ. από την Οδησσό και περίπου 130 χλμ. από την πρωτεύουσα της Μολδαβίας.

Γερμανία: Η Ουκρανία πρέπει να αγοράζει περισσότερα όπλα από εμάς

Στο πλαίσιο της ενδοϊμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να αγοράζει περισσότερα όπλα κατασκευασμένα από γερμανικές βιομηχανίες, προσθέτοντας πως το γεγονός ότι η Γερμανία είναι πλέον ο κυριότερος υποστηρικτής του Κιέβου σε διεθνές επίπεδο σημαίνει πως ...δικαιούται να περιμένει παραγγελίες.

Ο Βάντεφουλ διαβεβαίωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι ότι η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία, «όμως πρέπει επίσης να το εξηγήσω αυτό στους Γερμανούς φορολογούμενους, και το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να εγγυηθείτε ότι η γερμανική αμυντική βιομηχανία συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών».

«Επί του παρόντος δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το επίπεδο των παραγγελιών που λαμβάνουμε στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Τα σχόλια αυτά του Βάντεφουλ καταγράφονται σε μια περίοδο που η γερμανική βιομηχανία υποχωρεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό - κυρίως με τις ΗΠΑ και την Κίνα - και το γερμανικό κεφάλαιο βρίσκει κερδοφόρα διέξοδο στην πολεμική βιομηχανία, γραμμές παραγωγής μετατρέπονται για να παράγουν όπλα και αυτό πλασάρεται στον γερμανικό λαό ως «ανάπτυξη» και «θέσεις εργασίας».

Γερμανός ΥΠΕΞ: Μπορούμε να εντοπίσουμε Ουκρανούς πρόσφυγες σε στρατεύσιμη ηλικία

Τη Γερμανία την ενδιαφέρει πολύ να διατηρηθεί το ουκρανικό μέτωπο, ώστε να προετοιμαστεί στρατιωτικά για μια ενδεχόμενη απευθείας αναμέτρηση με τη Ρωσία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ είπε ακόμα ότι η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε να βοηθήσει το Κίεβο να επαναπατρίσει στην Ουκρανία άνδρες σε ηλικία στράτευσης που διαμένουν στη χώρα, ανάμεσά τους πολλούς πρόσφυγες που διέφυγαν από τη χώρα με την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι Ουκρανοί σε στρατεύσιμη ηλικία οφείλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, είπε, προσθέτοντας ότι οι γερμανικές αρχές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αρμόδιες ουκρανικές υπηρεσίες να τους ταυτοποιήσουν.

«Ξέρουμε ποιος ζει εδώ, ποιος για παράδειγμα λαμβάνει επιδόματα και ποιος έχει καταγραφεί και έχει έγγραφα νόμιμης διαμονής», εξήγησε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Περίπου 1 εκατ. Ουκρανοί πρόσφυγες έλαβαν άδεια προσωρινής διαμονής στη Γερμανία μετά τη ρωσική εισβολή, μεταξύ των οποίων περίπου 450.000 άνδρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2025. Περίπου 1,17 εκατ. ενήλικες Ουκρανοί άνδρες απολαμβάνουν επί του παρόντος προσωρινή προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τον Νοέμβρη του 2025 ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέτρεψε τον Ζελένσκι να περιορίσει τον αριθμό των νεαρών ανδρών που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, όπως αναφέρει το «Politico». Τον Απρίλη του 2026, σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μερτς, ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η επιστροφή των ανδρών σε ηλικία στράτευσης είναι «θέμα δικαιοσύνης».

Τον Ιούλη η ΕΕ απέκλεισε τους άνδρες σε ηλικία στράτευσης από το πρόγραμμα προσωρινής προστασίας, ως απάντηση στις «στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας». Η απαγόρευση δεν αφορά όσους έλαβαν προσωρινή προστασία πριν την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων.

«Η Ρωσία εξοπλίζεται ενόψει μελλοντικών συγκρούσεων»

Την ίδια ώρα που η Γερμανία επανεξοπλίζεται για μια ενδεχόμενη απευθείας αναμέτρηση με τη Ρωσία και την επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η παραγωγή όπλων της Ρωσίας υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες της για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας για μελλοντικές συγκρούσεις.

«Η Μόσχα χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της για να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει μελλοντικών συγκρούσεων, και όχι για να αναπτύξει όπλα στο μέτωπο της Ουκρανίας», είπε απευθυνόμενος στους Γερμανούς βουλευτές, ενώ κατηγόρησε την AfD ότι «δεν συνειδητοποιεί» τον κίνδυνο που αποτελεί η Ρωσία για τη Γερμανία.

«Κατά μέσο όρο μόνο 80 από τους 150 πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς που μπορεί να παράγει η Ρωσία κάθε μήνα αναπτύσσονται στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Πιστόριους.

Το Βερολίνο σηκώνει τους τόνους το τελευταίο διάστημα απέναντι στη Ρωσία και επιδιώκει κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, και σε ένα τέτοιο φόντο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drones στη Λειψία. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ έκρινε ότι η γερμανική κατηγορία σηματοδότησε ουσιαστικά «την έναρξη αληθινού πολέμου».

Η Γερμανία θα στείλει κι άλλους Patriot στην Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα αγοράσουν για την Ουκρανία περισσότερα συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής και θα στείλουν πυραύλους από τα δικά τους αποθέματα ώστε να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει μια αναμενόμενη ρωσική χειμερινή επίθεση, όπως προέκυψε από την προχθεσινή «Ομάδα Επαφής για την Αμυνα της Ουκρανίας».

Η Γερμανία ήταν μία από τις χώρες που δήλωσαν ότι θα δωρίσουν μερικούς από τους δικούς τους Patriot PAC-2, οι οποίοι είναι σε έλλειψη παγκοσμίως λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Επιπλέον, η Γερμανία θα στείλει στην Ουκρανία περισσότερους πυραύλους αέρος - αέρος AIM-9 και θα της πουλήσει «αρκετές χιλιάδες επιπλέον κατευθυνόμενους πυραύλους IRIS-T», που χρηματοδοτούνται από το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Πάντως η Ουκρανία έχει ζητήσει να λάβει άμεσα 300 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot, καθώς έχει σχεδόν ξεμείνει και πολλοί ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι περνούν την αεράμυνά της.

ΗΠΑ: Η σύγκρουση μπορεί να είναι παρατεταμένη

«Ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, αν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια «διαρκή ειρήνη».

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση και για το γεγονός ότι οι ανάγκες της Ουκρανίας θα παραμείνουν οι ίδιες τους επόμενους μήνες και χρόνια. Πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι και για άλλα πιθανά ενδεχόμενα», ανέφερε ο Ελμπριτζ Κόλμπι, επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της «Ομάδας Επαφής» για την Ουκρανία.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς τη χώρα που μάχεται εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε από την πλευρά του ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Τα κράτη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, δεν έχουμε άλλη επιλογή», τόνισε.

Η Ρωσία ελπίζει ότι οι «ειρηνευτικές συνομιλίες» με την Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ θα επαναληφθούν σύντομα, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ, απαντώντας σε σχόλιο του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι πιθανό να εκπονηθεί ένας οδικός χάρτης για την επανέναρξη των συνομιλιών, και να καταβληθούν προσπάθειες προς μια έκβαση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

Η Μόσχα θεωρεί ότι το Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο προτιμώμενος τόπος για τη διεξαγωγή των συνομιλιών.

Στο μεταξύ, χθες οι «Financial Times» μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της αμερικανικής CIA, προετοιμάζεται να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους Ευρωπαίους ομολόγους τους.