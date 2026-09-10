Τα ευρήματα του ελέγχου θα ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας της κλινικής και στον εξοπλισμό που υπήρχε στον χώρο.

Στο επίκεντρο του ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκεται η λειτουργία της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε στα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση του φακέλου της συγκεκριμένης δομής, επισημαίνοντας ότι απαιτείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνταν στον χώρο και με ποιον εξοπλισμό.

Όπως ανέφερε, η άδεια που έχει χορηγηθεί από τον ΙΣΑ αφορά παθολογικό ιατρείο, στο οποίο συστεγάζεται και γιατρός χωρίς ειδικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας αφορά παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες και δεν καλύπτει πράξεις που απαιτούν διαφορετική ιατρική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλασμαφαίρεση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για διαδικασία η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Για τον λόγο αυτό, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της κλινικής, προκειμένου να καταγραφεί ο διαθέσιμος ιατρικός εξοπλισμός και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν μηχανήματα που παραπέμπουν σε πράξεις πέραν αυτών που προβλέπει η άδεια λειτουργίας.

«Πρέπει να δούμε πότε μπήκε το μηχάνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης, επισημαίνοντας ότι το ιατρείο διαθέτει άδεια από το 2013. Όπως πρόσθεσε, κατά τον επαναληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025 δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

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Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε παράλληλα τη συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία, τονίζοντας ότι πρόκειται για σύνθετη πράξη, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή περισσότερων επαγγελματιών υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται κυρίως στην αντιμετώπιση αιματολογικών παθήσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί και σε ορισμένες ιδιωτικές δομές που την προβάλλουν στο πλαίσιο θεραπειών αντιγήρανσης ή «αποτοξίνωσης». Στα νοσοκομεία, όπως ανέφερε, η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μεταξύ άλλων αιματολόγου και εντατικολόγου.

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στα στοιχεία που προκύπτουν από τον φάκελο της κλινικής στον ΙΣΑ. Όπως είπε, σε αυτόν εμφανίζονται ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, η οποία είναι σύζυγος του γιατρού. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η κατοχή διαφορετικής ιατρικής ειδικότητας δεν θα αρκούσε από μόνη της για να καταστήσει επιτρεπτή μια τέτοια ιατρική πράξη.