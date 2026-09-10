Το Ιράν «ζητά απεγνωσμένα να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ώστε να αναλάβει μια αδύναμη ομάδα ανθρώπων», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι ούτε οι τιμές του πετρελαίου πρόκειται να υποχωρήσουν μέχρι τότε.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν άλλο», ανέφερε ο Τραμπ την Τετάρτη καθ’ οδόν προς το Τέξας, όπου συμμετέχει στο πρώτο συνέδριο του κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με πτώση των ποσοστών του στις δημοσκοπήσεις και πιέσεις από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Την Τετάρτη, οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν στα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των μαχών στη Μέση Ανατολή.

«Αμέσως μετά τις εκλογές, οι τιμές του πετρελαίου θα πραγματοποιήσουν κατακόρυφη πτώση», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Θεωρώ ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος από ό,τι η διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν «ζητά απεγνωσμένα να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ώστε να αναλάβει μια αδύναμη ομάδα ανθρώπων» -αφήνοντας αιχμές για τους Δημοκρατικούς - «που θα τους αφήσει ήσυχους να αποκτήσουν πυρηνικό οπλοστάσιο». Ωστόσο, δεν παρουσίασε κανένα στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται συστηματικά ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

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Στο συνέδριο στο Τέξας, ο Τραμπ επανέλαβε τις θέσεις αυτές, δηλώνοντας ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν «μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν».

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στη δυσαρέσκεια μερίδας των Αμερικανών πολιτών: «Έρχονται και μου λένε: "Μακάρι να μην είχατε εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα η βενζίνη έχει πάει στα ύψη"». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σημειώνοντας πάντως πως «δεν είναι κάτι που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή».

Ο πόλεμος θα διαρκούσε... λίγες εβδομάδες

Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεπε ότι ο πόλεμος - που συμπληρώνει πλέον επτά μήνες - θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες. Η σύγκρουση, ωστόσο, και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών, έχουν προκαλέσει κατακόρυφη πτώση στη δημοφιλία του, ασκώντας του έντονες πιέσεις ακόμα και από πιστούς υποστηρικτές του εντός του κόμματος για άμεσο τερματισμό των επιχειρήσεων.

Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν οριστεί για τις 3 Νοεμβρίου, με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ιστορικά, το κυβερνών κόμμα τείνει να χάνει έδρες στις ενδιάμεσες κάλπες.

Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες, με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη τη περιοχή, έχει εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων διεθνώς, συμπαρασύροντας τις τιμές των προϊόντων που εξαρτώνται από τις μεταφορές.

Παράλληλα με την άνοδο του αργού στα 100 δολάρια, η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ άγγιξε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων στην αμερικανική αγορά.

Την Τετάρτη, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πέντε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν. Σε απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε δύο αντιτορπιλικά του Ναυτικού των ΗΠΑ και σε οκτώ δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας «σοβαρές ζημιές», σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι φιλικά προσκείμενοι στο Ιράν ανταρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν μπαράζ επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας πυρκαγιές σε πετρελαϊκές υποδομές.

Η εκ νέου ανάφλεξη, που ακολούθησε την τυπική λήξη της 60ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον προηγούμενο μήνα, εντείνει τις ανησυχίες ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα οδηγήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.