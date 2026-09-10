Ο πρόεδρος έθεσε, ωστόσο, μία προϋπόθεση: τα χρήματα του μερίσματος θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Τετάρτη την καταβολή «μερίσματος» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ αν η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφράστηκε σε κομματική εκδήλωση, πρόσθεσε πως το ποσό αυτό θα πρέπει να δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο «στις ΗΠΑ».

«Εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία (…) θα χορηγήσω μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», δήλωσε ο Τραμπ.