«Εμπνεόμενοι από το θάρρος και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα της South Park σε South America».

Οι δημιουργοί της βραβευμένης σατιρικής σειράς animation South Park ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως της αλλάζουν όνομα, σε South America, σαρκάζοντας σειρά αποφάσεων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αλλαγή διαφόρων τοπωνυμίων.

Στα τέλη Αυγούστου, ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος αποφάσισε μονομερώς να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο, στα αμερικανοκαναδικά σύνορα, σε «λίμνη της Αμερικής», εν μέσω εμπορικού πολέμου· πρότεινε επίσης να μετονομαστεί «Νέα Αμερική» η πολιτεία του Νέου Μεξικού. Ήδη στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο μεγιστάνας διέταξε να μετονομαστεί ο Κόλπος του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Συμμορφούμενες προς τις αποφάσεις του, η Apple και η Google άλλαξαν τις ονομασίες στους χάρτες τους για τους αμερικανούς χρήστες των υπηρεσιών τους.

Αυτό ακριβώς ειρωνεύτηκαν οι δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς, ο Τρέι Πάρκερ και ο Ματ Στόουν: «Εμπνεόμενοι από το θάρρος και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα της South Park σε South America», ανέφεραν μέσω X - φροντίζοντας ο νέος τίτλος να είναι με κεφαλαία, όπως αρέσει στον πρόεδρο.

{https://x.com/SouthPark/status/2097364141237539116}

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Οι δημιουργοί έκαναν επίσης μια εξαιρετικά αιχμηρή νύξη για το δίκτυο που μεταδίδει τη σειρά, την εταιρεία Paramount, που εξαγοράστηκε από την Skydance του Ντέιβιντ Έλισον - η οικογένεια στην οποία ανήκει ο όμιλος Paramount Skydance έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειδικά τη μητρική εταιρεία μας Paramount», που «παραδόθηκε» στη Skydance, ανέφεραν.

Η σειρά South Park, που προβάλλεται σχεδόν τριάντα χρόνια, εκτυλίσσεται στη μικρή ομώνυμη αμερικανική πόλη της πολιτείας Κολοράντο. Είναι γνωστή για την άσεμνη γλώσσα της και το μαύρο, σουρεαλιστικό χιούμορ της για πολλά κοινωνικά ζητήματα.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, τον παρωδεί ασταμάτητα και σε επεισόδιό της που προβλήθηκε τον Ιούλιο του 2025 τον παρουσίαζε να έχει σεξουαλική σχέση με τον... διάβολο.