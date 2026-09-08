Μια ιστορία με ένταση, δυνατούς χαρακτήρες και γεγονότα που αντλούν έμπνευση από την πραγματικότητα έρχεται στη μικρή οθόνη

Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια ετοιμάζεται για την πρώτη τηλεοπτική προβολή του μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 21/09 και ώρα 22:00.

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται επτά άνθρωποι που έχουν χάσει πολλά, αλλά αρνούνται να παραιτηθούν. Πρόσωπα που βρέθηκαν στο περιθώριο και είδαν το σύστημα να τους οδηγεί σε αδιέξοδο, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Οταν όλα γύρω τους μοιάζουν σκοτεινά, εκείνοι επιλέγουν να αναζητήσουν μια διέξοδο με τον δικό τους τρόπο.

Κυριολεκτικά και μεταφορικά, θα χρειαστεί να «σκάψουν» για να φτάσουν ξανά στο φως.

{https://www.youtube.com/watch?v=kLRH5mi1yOU}

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Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική: Ted Reglis

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: COSMOTE TV

Cast

Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαϊδης.