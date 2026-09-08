Η δημοσιογράφος βρέθηκε στο «Καλημέρα Ελλάδα» και μίλησε για την ευλογία που νιώθει με όσα της έχουν συμβεί το 2026.

Καλεσμένη τη Σία Κοσιώνη, στο «Καλημέρα Ελλάδα», είχαν σήμερα ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος στον ANT1.

Η δημοσιογράφος, η οποία έκανε χθες ποδαρικό στο δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε για τον νέο της ρόλο και για τις αλλαγές που έφερε η συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Το έχω φιλοσοφήσει το πράγμα, επειδή το ’26 ήταν -και συνεχίζει να είναι- μια πολύ μεγάλη δοκιμασία με αλλαγές και ανατροπές. Είδα και τη Λίτσα Πατέρα έξω, οπότε θέλω να την ρωτήσω σχετικά γιατί κάτι έχει γίνει το ’26. Θέλω να πω ότι οι αλλαγές, τελικά, είναι ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και, όταν έρχονται, δεν το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν ανατροπές, οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκι, που, αν δεν είχαν συμβεί, μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τελικά και όχι να τα φοβόμαστε», είπε η Σία Κοσιώνη.

Σχετικά με τον νέο της ρόλο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ανανέωσης του δελτίου, νομίζω, ήταν εντυπωσιακό και έτυχε και πολύ θερμής υποδοχής από τον κόσμο. Δεύτερον, να πω ότι είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είναι ένας συνάδελφος με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, με κύρος και σοβαρότητα που γνωριζόμαστε κοινωνικά πάρα πολλά χρόνια αλλά δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί. Τον εκτιμάω πάρα πολύ, με εκτιμάει και εκείνος».

«Θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Έχουμε μπροστά μας και έναν χρόνο… Παναγία βοηθα! Θα ενώσουμε δυνάμεις, μαζί και με αυτό το εξαιρετικό δημοσιογραφικό επιτελείο που έχει ο ΑΝΤ1, για να φτιάξουμε ένα πολύ σπουδαίο δημοσιογραφικό προϊόν. Σε ότι με αφορά, είναι μια νέα δουλειά, κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο όμως απολαμβάνω πάρα πολύ», τόνισε κλείνοντας.

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