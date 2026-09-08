Το φαινόμενο Backrooms ετοιμάζεται να αποκτήσει και σίκουελ.

Το Backrooms του Κέιν Πάρσονς, μεταπήδησε από τη μικρή οθόνη του YouTube, στη μεγάλη του σινεμά και κέρδισε τους θεατές.

Η ταινία κυκλοφορόρησε στους κινηματογράφους τον περασμένο Μάιο και αμέσως έκανε επιτυχία. Το Backrooms ακολουθεί έναν ιδιοκτήτη καταστήματος επίπλων ο οποίος ανακαλύπτει ένα παράξενο δίκτυο δωματίων και διαδρόμων στο υπόγειό του που αποδεικνύονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι και τρομακτικοί.



Το Backrooms είναι πλέον η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του στούντιο A24, κάνοντας παράλληλα το καλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου στις ΗΠΑ.



Βάσει των παραπάνω, ήταν σχεδόν δεδομένο ότι το Backrooms θα αποκτούσε συνέχεια. Άλλωστε ο Πάρσονς μιλούσε ήδη για την προοπτική περισσότερων ταινιών πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της ταινίας, λέγοντας ότι οι «συνέχειες αποτελούν πρόθεσή του από το 2022» και ότι η ταινία που είδαμε είναι μόνο ένα «πρώτο μέρος».

{https://youtu.be/0HjdiohVOik?si=FLD1pfHEGQ6lH-S6}

Τώρα, σύμφωνα με το Dread Central, ο Κέιν Πάρσονς επιστρέφει και επίσημα για να σκηνοθετήσει το Backrooms 2 που θα αποτελεί και την επόμενη ταινία που θα κάνει. Με το άστρο του νεαρού σκηνοθέτη να ανατέλλει, ήταν πιθανό ότι ο Πάρσονς θα δούλευε σε άλλο πρότζεκτ πριν επιστρέψει στο νέο τρομακτικό σύμπαν που χτίζει, αλλά φαίνεται ότι είναι έτοιμος να εξερευνήσει περισσότερα από τα Backrooms και μάλιστα άμεσα.

Η εξερεύνηση των Backrooms είναι μια επικίνδυνη υπόθεση, όπως έμαθε το καστ της πρώτης ταινίας. Ο μόνος χαρακτήρας που κατάφερε να βγει ζωντανός από εκεί μέσα ήταν η ψυχαναλύτρια Mary (Renate Reinsve). Αυτό δίνει στον Πάρσονς μερικές επιλογές όσον αφορά τη συνέχεια, καθώς θα μπορούσε να συνεχίσει με την ιστορία της Mary ή να ακολουθήσει έναν νέο χαρακτήρα που βρίσκει μια πόρτα στα Backrooms κάπου αλλού στον κόσμο.

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Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας του Backrooms 2. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας της πρώτης ταινίας στη μικρή οθόνη.



Το Backrooms θα είναι διαθέσιμο στο ΗBO Max στις 25 Σεπτεμβρίου.