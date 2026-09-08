To καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στο box office και έγινε το πιο κερδοφόρο στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το καλοκαιρινό box office του 2026 σημείωσε και επίσημα ένα ιστορικό ρεκόρ για την κινηματογραφική αγορά των ΗΠΑ, ξεπερνώντας ένα ιστορικό ορόσημο που κρατούσε για 13 χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία μέτρησης Rentrak, οι εγχώριες πωλήσεις εισιτηρίων μεταξύ 1ης Μαΐου και 7 Σεπτεμβρίου που γιορτάστηκε η Labor Day (Ημέρα της Εργασίας), επίσημη εθνική αργία σε ΗΠΑ και Καναδά, έφτασαν τα 4,76 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, καθένας από τους τέσσερις αυτούς μήνες, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εγχώριες πωλήσεις εισιτηρίων: ο Μάιος απέφερε 1,07 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Ιούνιος 1,08 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Ιούλιος έφτασε τα 1,18 δισεκατομμύρια δολάρια, και ο Αύγουστος κυριάρχησε με 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα 4,76 δισεκατομμύρια δολάρια - αν και οριακά - ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 4,755 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2013, τότε που ταινίες όπως οι: Iron Man 3, Despicable Me 2 και Man of Steel είχαν σπάσει τα ταμεία.

Το παραπάνω νούμερο υποδηλώνει επίσης ότι περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν (ξανά) στους κινηματογράφους. Συγκεκριμένα, το καλοκαιρινό box office του 2026 έχει αποφέρει περισσότερα έσοδα από οποιοδήποτε καλοκαίρι, μετά την πανδημία COVID-19 και αυτό συνέβη χάρη σε δύο (κυρίως) ταινίες, την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και το Spider-Man: Brand New Day.

Ποιες ταινίες ήταν τα χιτ του φετινού καλοκαιριού

Spider-Man: Brand New Day

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναμφίβολα το Spider-Man: Brand New Day ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σεζόν. Η ταινία της Marvel παρέμεινε στο Νο. 1 για έξι συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, καθιστώντας την έναν από τους κύριους λόγους που είδαμε αυτούς τους εκπληκτικούς αριθμούς του καλοκαιριού. Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, μέχρι στιγμής έχει κερδίσει περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

{https://youtu.be/62bIsvRcPv0?si=lVSP0FF-Ca3gVgJt}

Οδύσσεια

Η Οδύσσεια είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα blockbuster του καλοκαιριού. Η υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν άνοιξε με 124,5 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και έγινε μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς. Επίσης, έχει ξεπεράσει το 1,55 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και συνεχίζει.

{https://youtu.be/Mzw2ttJD2qQ?si=D29NJLcuc6IcQ4bt}

Toy Story 5

Το φετινό καλοκαίρι έδωσε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, για μικρούς και μεγάλους. Το Toy Story επέστρεψε για πέμπτη φορά και έσπασε τα ταμεία. Η πέμπτη ταινία της Pixar άνοιξε με 160 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, θέτοντας ένα ρεκόρ για το franchise, ενώ έκανε την μεγαλύτερη εγχώρια πρεμιέρα του 2026 μέχρι εκείνη τη στιγμή.

{https://youtu.be/QftAW9TTmuQ?si=seaDTvKdj0tWXele}

The Devil Wears Prada 2

Είκοσι χρόνια μετά, ο... διάβολος φόρεσε Prand για δεύτερη φορά και πολύ μας άρεσε. Οι Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, επέστρεψαν στους ρόλους τους για το σίκουελ του The Devil Wears Prada και τρέλαναν τους θεατές. Η ταινία κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου και απέφερε περίπου 692,8 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, ανοίγοντας τη συζήτηση και για μια τρίτη ταινία.

{https://youtu.be/e9HXmMnUEdE?si=IJQ4jdqNKXdKNama}

Το ιστορικό ρεκόρ του 2026 δίνει μια μεγάλη ώθηση στο Χόλιγουντ, μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια και εν μέσω κυριαρχίας του streaming. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Με τις ταινίες Avengers: Doomsday και Dune: Part Three να βρίσκονται στο δρόμο, το αμερικανικό box office του 2026 αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.