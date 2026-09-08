Από 1.121 σε 947 τα «πρωτάκια» – Η μεγάλη δημογραφική υποχώρηση και ο οδικός χάρτης της νέας σχολικής χρονιάς στα σχολεία της Ηλείας.

Με 174 λιγότερα παιδιά θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι στα σχολεία στην Ηλεία για τους μαθητές της Α’ Δημοτικού, με τη δημογραφική συρρίκνωση να αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια και στις σχολικές αίθουσες. Οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού μειώθηκαν από 1.121 το 2025 σε 947 το 2026, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλους τους δήμους της Ηλείας, καθώς σε ορισμένες περιοχές η μείωση είναι ιδιαίτερα έντονη. Στον Δήμο Πύργου οι εγγραφές υποχώρησαν από 412 σε 380, ενώ στον Δήμο Ήλιδας από 270 σε 209, με 61 λιγότερα παιδιά.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, όπου τα «πρωτάκια» μειώθηκαν από 181 σε 113, δηλαδή κατά 68 μαθητές. Στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων καταγράφηκαν μόλις 33 εγγραφές, έναντι 56 πέρυσι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σύμφωνα με το ilieialive.gr. Στον Δήμο Πηνειού οι εγγραφές ανήλθαν σε 113, έναντι 120 το προηγούμενο έτος.

Η εξαίρεση της Αρχαίας Ολυμπίας

Μέσα στη γενικευμένη εικόνα μείωσης, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί τη σημαντική εξαίρεση. Οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού αυξήθηκαν από 43 το 2025 σε 59 το 2026, δηλαδή κατά 16 παιδιά ή περίπου 37%. Μικρή αύξηση καταγράφεται και στον Δήμο Ζαχάρως, όπου οι εγγραφές αυξήθηκαν από 39 σε 40 μαθητές.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Ανδρέας Καρατζάς, αποδίδει τη μείωση των εγγραφών στη δημογραφική κατάσταση. «Έχουμε μείωση εγγραφών κατά 174 παιδιά στην Α’ Δημοτικού. Η μείωση του αριθμού εγγραφών των μαθητών είναι καθαρά δημογραφικό θέμα, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος», σημειώνει.

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Παρά τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προκύπτει ανάγκη για γενικευμένες καταργήσεις ή συμπτύξεις τμημάτων. Μοναδική περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολείου αποτελεί το μονοθέσιο στην Κουτσοχέρα, με έξι μαθητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Μουζάκι.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των σχολείων, στην Ηλεία τοποθετήθηκαν 263 αναπληρωτές, με την εκπαιδευτική διοίκηση να εκτιμά ότι τα κενά που απομένουν είναι περιορισμένα και αφορούν κυρίως ώρες ειδικοτήτων σε μικρότερα σχολεία.