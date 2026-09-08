Αφορολόγητη ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο νησί της Νισύρου.

Ένα σημαντικό μέτρο στήριξης των νέων οικογενειών αποφάσισε ο Δήμος Νισυρίων, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση.

Το βοήθημα αφορά τις οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Νισύρου και αποκτούν παιδί. Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό θα είναι αφορολόγητο και θα καταβάλλεται χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, με στόχο να καλύψει τις πρώτες και σημαντικότερες ανάγκες μιας νέας οικογένειας.

«Είπαμε ΝΑΙ στην οικογένεια, ΝΑΙ στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στη Νίσυρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή», δήλωσε ο δήμαρχος Νισυρίων, Χριστοφής Κορωναίος.

Το ποσό των 3.000 ευρώ ανά τέκνο αποτελεί το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σηματοδοτώντας την πρόθεση του Δήμου να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια και να ενισχύσει τη δημογραφική προοπτική του νησιού.