«Δεν θα παραμείνουν ξέφραγο αμπέλι»: Παρέμβαση Παπαϊωάννου για το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου εστίες του ΑΠΘ.

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης που είχε εγκατασταθεί στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κουκουλοφόροι προχώρησαν στο ξήλωμα του συστήματος ελέγχου εισόδου, προκαλώντας φθορές σε δημόσια περιουσία. Σύμφωνα με το parallaximag.gr άγνωστοι ξήλωσαν την εγκατάσταση στο Α’ κτήριο όταν, μάλιστα, στο σημείο βρισκόταν και ο φύλακας, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

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Παπαϊωάννου για τις εστίες του ΑΠΘ: «Το ξήλωμα του συστήματος είναι βανδαλισμός»

Για το περιστατικό παρενέβη ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος υπερασπίστηκε την ανάγκη ύπαρξης μέτρων ασφαλείας στις φοιτητικές εστίες και ζήτησε την άμεση αποκατάσταση του συστήματος. «Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε το ξήλωμα του συστήματος «βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας» και «ευθεία επίθεση» σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε, όπως σημείωσε, για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το σύστημα θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Ο κ. Παπαϊωάννου έστειλε, τέλος, μήνυμα ότι η Πολιτεία και το ΑΠΘ δεν πρόκειται να υποχωρήσουν ως προς τα μέτρα ασφαλείας στους πανεπιστημιακούς χώρους. «Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους και όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία», δήλωσε.

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ΑΠΘ: «Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται» – Αυστηρό μήνυμα Ζαχαράκη

Σαφές μήνυμα ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ υπογραμμίζοντας ότι το κράτος δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε φαινόμενα καταστροφών και παραβατικότητας στους χώρους των πανεπιστημίων.

«Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες συνέπειες για όσους προκαλούν ζημιές.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η ευθύνη πλέον προσωποποιείται και εξήγησε πως, σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, προβλέπονται ακόμη και συνέπειες που αφορούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Αν, αντίθετα, πρόκειται για άτομα εκτός πανεπιστημίου, η υπόθεση περνά στη Δικαιοσύνη. Η υπουργός υπογράμμισε ότι το υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσει την προσπάθεια αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων. «Δεν θα σταματήσουμε το μεγάλο μας σχέδιο αναδόμησης και των υποδομών, αλλά κυρίως της εμπέδωσης του υψηλού κύρους στο ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο», ανέφερε.