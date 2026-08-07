Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Εικόνες ντροπής έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τον δήμο Σαρωνικού, καθώς άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Οι καταστροφές στο εκκλησάκι έγιναν σε μία ιδιαίτερα συμβολική ημέρα, καθώς στις 6 Αυγούστου γιορτάζεται η Μεταμόρφωση.

Ο δήμος Σαρωνικού, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές. Επιπλέον άμεση αναμένεται να είναι η αποκατάσταση των ζημιών.

«Το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.

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