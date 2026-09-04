Άγνωστοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι για τον αγιασμό.

Πρωτοφανείς βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης, με τις φθορές να προκαλούν αναστάτωση στην Προϊσταμένη και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντίκρισαν τις εικόνες το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου.

Άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο του Νηπιαγωγείου και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας εξοπλισμό και προκαλώντας φθορές σε χώρους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα παιδιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, οι δράστες άνοιξαν τους πυροσβεστήρες και περιέχυσαν το περιεχόμενό τους στους τοίχους, ενώ κατέστρεψαν τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Παράλληλα, πέταξαν μπογιές στους χώρους του Νηπιαγωγείου και προκάλεσαν ζημιές ή λεηλάτησαν υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι μικροί μαθητές, μεταξύ άλλων γραφική ύλη, στρώματα, μαξιλάρια και παιδικά καρεκλάκια. Οι βάνδαλοι δεν άφησαν στο απυρόβλητο ούτε τις παιδικές ζωγραφιές που διακοσμούσαν τους χώρους του σχολείου, καταστρέφοντας μέρος του υλικού που είχε δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά.

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Άμεση κινητοποίηση του Δήμου

Μετά την αποκάλυψη των βανδαλισμών, στο 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης έσπευσαν οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, Γιώργος Γουρναρόπουλος, και Λειτουργίας & Συντήρησης Σχολικών Μονάδων, Μαρίνα Δεκούλου. Οι δύο Αντιδήμαρχοι ενημερώθηκαν για την έκταση των ζημιών και προχώρησαν στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων στην Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Καθαρισμός και απολύμανση πριν από την έναρξη των μαθημάτων

Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον χώρο να καθαρίζεται μετά τις φθορές που προκλήθηκαν. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα πραγματοποιηθεί απολύμανση και μικροβιοκτονία, ενώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των χώρων. Η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Παιδείας έχουν δεσμευτεί ότι μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε και ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά, θα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές και θα έχουν αντικατασταθεί οι φθορές. Στόχος είναι το Νηπιαγωγείο να υποδεχθεί τα παιδιά σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, παρά τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι άγνωστοι δράστες.

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