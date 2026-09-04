Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τη Μαρία Καρυστιανού, οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα παίρνουν τη σκυτάλη στη ΔΕΘ, με ομιλίες και συνεντεύξεις Τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Η αρχή γίνεται αύριο, Σάββατο (5/9) με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο «Ι. Βελλίδης», ενώ την επομένη θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.
Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου τη «σκυτάλη» παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του στο «Ι. Βελλίδης», ενώ ιδιαίτερα «γεμάτη» πολιτικά αναμένεται η Πέμπτη, με ΝΙΚΗ, Πράσινους-Οικολογία, Μαρία Καρυστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα να έχουν παρουσία στο πρόγραμμα της ίδιας ημέρας.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ έχει έντονο «πράσινο» χρώμα, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.
Στο ενδιάμεσο, από τα βήματα της ΔΕΘ θα περάσουν επίσης η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ένα πυκνό πρόγραμμα πολιτικών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Σάββατο 5/9: Νέα Δημοκρατία - Ομιλία Κυριάκου Μητσοτακη, Σ.Κ. «Ι.Βελλίδης»
- Κυριακή 6/9: Νέα Δημοκρατία - Συνέντευξη Τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, «Ι. Βελλίδης», 12:00
- Δευτέρα 7/9: Νέα Αριστερά - Συνέντευξη Τύπου Γαβριήλ Σακελλαρίδη, 11:00-13:00, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα D.
- Τρίτη 8/9: ΜέΡΑ25 - Συνέντευξη Τύπου Γιάνη Βαρουφάκη, 13:00-15:00, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα C.
- Τετάρτη 9/9: ΕΛΑΣ - Ομιλία Αλέξη Τσίπρα, «Ι. Βελλίδης».
- Πέμπτη 10/9: ΝΙΚΗ - Συνέντευξη Τύπου, 11:00-13:00, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα Β.
- Πέμπτη 10/9: Πράσινοι-Οικολογία - Συνέντευξη Τύπου, 12:00-14:00, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα D.
- Πέμπτη 10/9: Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ομιλία Μαρίας Καρυστιανού, 17:30-19:30, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα Α.
- Πέμπτη 10/9: ΚΚΕ - Ομιλία Δημήτρη Κουτσούμπα, 19:00-22:00, «Ι. Βελλίδης».
- Παρασκευή 11/9: Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Συνέντευξη Τύπου, 10:00-13:00, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα Α.
- Παρασκευή 11/9: ΣΥΡΙΖΑ - Συνέντευξη Τύπου, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».
- Σάββατο 12/9: ΠΑΣΟΚ - Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, 19:00, «Ι. Βελλίδης».
- Κυριακή 13/9: ΠΑΣΟΚ - Συνέντευξη Τύπου Νίκου Ανδρουλάκη, 12:00, «Ι. Βελλίδης».
- Κυριακή 13/9: ΑΚΚΕΛ - Συνέντευξη Τύπου, 12:00-14:00, «Ν. Γερμανός», Αίθουσα D.