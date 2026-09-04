Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των κομμάτων στη φετινή, 90ή ΔΕΘ.

Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τη Μαρία Καρυστιανού, οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα παίρνουν τη σκυτάλη στη ΔΕΘ, με ομιλίες και συνεντεύξεις Τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η αρχή γίνεται αύριο, Σάββατο (5/9) με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο «Ι. Βελλίδης», ενώ την επομένη θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου τη «σκυτάλη» παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του στο «Ι. Βελλίδης», ενώ ιδιαίτερα «γεμάτη» πολιτικά αναμένεται η Πέμπτη, με ΝΙΚΗ, Πράσινους-Οικολογία, Μαρία Καρυστιανού και Δημήτρη Κουτσούμπα να έχουν παρουσία στο πρόγραμμα της ίδιας ημέρας.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ έχει έντονο «πράσινο» χρώμα, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Στο ενδιάμεσο, από τα βήματα της ΔΕΘ θα περάσουν επίσης η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ένα πυκνό πρόγραμμα πολιτικών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά το πρόγραμμα: