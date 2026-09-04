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Αύριο, στις 20:00, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Την Κυριακή, στις 12:00, η συνέντευξη Τύπου.

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα, στις 18:30, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο «Electra Palace».

Αύριο, Σάββατο (5/9), ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 20.00 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).

Την Κυριακή (6/9), τέλος, στις 12.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».