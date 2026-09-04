Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας απευθύνουν μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στη ΔΕΘ με αιτήματα την υποστελέχωση των σχολείων, τους μισθούς και τα προβλήματα του κλάδου.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθούν σύσσωμοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Δάσκαλοι και καθηγητές καλούν σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου θέτοντας στο επίκεντρο τα ζητήματα των μισθών, της ακρίβειας, των εργασιακών συνθηκών και των ελλείψεων στα σχολεία.

Στο επίκεντρο οι μισθοί και το κόστος ζωής

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική πίεση, την ώρα που το κόστος διαβίωσης και ειδικά το κόστος στέγασης αυξάνεται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και να ανταποκριθούν σε υψηλά έξοδα ενοικίου και μετακίνησης. Βασικό αίτημα των εκπαιδευτικών αποτελεί η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις που, όπως υποστηρίζουν, θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών και προβλήματα στις σχολικές μονάδες

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται και τα προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η ΔΟΕ κάνει λόγο για ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις συνθήκες των σχολικών κτιρίων, στη χρηματοδότηση και στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. Η Ομοσπονδία εκφράζει επίσης την αντίθεσή της σε συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αποφάσεις επιβαρύνουν την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ασκεί κριτική στο γενικότερο κλίμα που, σύμφωνα με την ίδια, διαμορφώνεται στον χώρο της εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για αποφάσεις που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη σχολική ζωή.

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Πραγματικό πετσόκομμα» σε παράλληλη στήριξη και ειδικότητες

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Νικόλας Βουρδουμπάς τόνισε ότι «Αυτές τις μέρες στις σχολικές μονάδες μετράμε, ξανάμετράμε τις ανάγκες και τα κενά μετά τα «συμμαζέματα» ΥΠΑΙΘΑ και Διευθύνσεων και δεν βγαίνει με τίποτα ο «λογαριασμός». Χιλιάδες τα κενά σε όλες τις ειδικότητες, στην παράλληλη στήριξη,στα μαθήματα αισθητικής αγωγής.... πραγματικό πετσόκομμα. Πλήρης επιβεβαίωση ότι κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ κυνικά ομολογούν ότι τα σχολεία θα υπολειτουργούν και φέτος!! Το Σάββατο στη ΔΕΘ και στη συνέχεια στις γενικές συνελεύσεις του κλάδου και σε κάθε κινητοποίηση, σε κάθε περιοχή, δυναμώνουμε τον αγώνα για όσα έχουμε πραγματικά ανάγκη!!Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε!»

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«Κραυγή αγωνίας» για την αποψίλωση της Δευτεροβάθμιας

Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ εστιάζει ιδιαίτερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι οι μόνιμοι διορισμοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργούνται από τις συνταξιοδοτήσεις. Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποψιλώνεται. Οι 910 μόλις μόνιμοι διορισμοί στη γενική εκπαίδευση υπολείπονται δραματικά των 2.500 συνταξιοδοτήσεων της χρονιάς, οδηγώντας εκ νέου σε χιλιάδες ακάλυπτα κενά, διαιώνιση της εργασιακής ομηρίας των αναπληρωτών και επιβολή υποχρεωτικών υπερωριών. Στο στόχαστρο των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών βρίσκονται και οι συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων. Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις οδηγούν σε τμήματα με 27 ή και περισσότερους μαθητές, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, δυσκολεύει το παιδαγωγικό έργο και την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με την ΟΛΜΕ να θέτει ως στόχο έως 20 μαθητές στη γενική παιδεία και έως 15 στις κατευθύνσεις και τα εργαστήρια. Παράλληλα, ζητά την άμεση έγκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Στο επίκεντρο και το Εθνικό Απολυτήριο

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν παράλληλα έντονες επιφυλάξεις για τις αλλαγές που συζητούνται στο Λύκειο και ειδικότερα για το Εθνικό Απολυτήριο. Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της εξεταστικής διαδικασίας μπορεί να μετατρέψει ακόμη περισσότερο το Λύκειο σε «εξεταστικό κέντρο» και να ενισχύσει την παραπαιδεία. Παράλληλα, η Ομοσπονδία αντιδρά στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα Πρότυπα, τα προγράμματα IB, τα Ωνάσεια Σχολεία και την αξιολόγηση.