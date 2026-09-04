Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές - Το πρόγραμμα του αγιασμού στα σχολεία.

Μια εβδομάδα μας χωρίζει από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 καθώς το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου όπου θα διεξαχθεί παραδοσιακά ο αγιασμός σε όλες τις βαθμίδες.

Οι Δήμοι και οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας έχουν αναρτήσει στις σελίδες του ανακοινώσεις με το ακριβές ωράριο αγιασμού κάθε βαθμίδας και σχολείου για την καλύτερη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Οι τελετές του αγιασμού εκκινούν από τις 8:30 το πρωί και το αργότερο μέχρι τις 11:30 θα έχουν ολοκληρωθεί για όλα της σχολεία της επικράτειας. Αντίστοιχα στα Εσπερινά οι αγιασμοί τελούνται το απόγευμα κατόπιν προγραμματισμού με την οικεία Μητρόπολη. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται να ανατρέξουν στις ανακοινώσεις σχολείων και Δήμων για να δουν ποια ώρα πρέπει να προσέλθουν οι μαθητές στα σχολικά προαύλια για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

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Πώς γίνεται ο αγιασμός στα σχολεία

Κατά την τελετή, ο ιερέας βρίσκεται στον χώρο του σχολείου μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στο κέντρο του προαυλίου τοποθετείται ένα τραπέζι με το δοχείο του αγιασμού, τον σταυρό και το θυμιατήριο. Ο ιερέας διαβάζει τις προβλεπόμενες ευχές και στη συνέχεια βυθίζει στο νερό τον σταυρό και τον βασιλικό, πραγματοποιώντας την τελετή του αγιασμού. Ακολούθως, ραντίζει με το αγιασμένο νερό τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ενώ ψάλλεται το απολυτίκιο «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου». Με την ολοκλήρωση της τελετής, ο ιερέας εύχεται σε όλους «Καλή σχολική χρονιά». Ο αγιασμός στην έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η τελετή συνδέεται με την έναρξη μιας νέας προσπάθειας και την ευχή για υγεία, δύναμη και πρόοδο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, όταν ξεκινά κάτι καινούργιο, ζητείται η βοήθεια και η ευλογία του Θεού. Ο αγιασμός συμβολίζει ακριβώς αυτή την ευχή για ένα καλό και δημιουργικό ξεκίνημα.

Τι ακολουθεί μετά τον αγιασμό

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η διεύθυνση κάθε σχολείου ενημερώνει μαθητές και γονείς για τα επόμενα βήματα της σχολικής χρονιάς. Στα περισσότερα σχολεία η πρώτη ημέρα έχει διαφορετικό πρόγραμμα από μια κανονική ημέρα μαθημάτων. Μπορεί να ακολουθήσει ενημέρωση από τη διεύθυνση, γνωριμία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς, διανομή βιβλίων και ανακοίνωση του ωρολογίου προγράμματος. Ιδιαίτερη είναι η πρώτη ημέρα για τα «πρωτάκια», είτε πρόκειται για παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του Δημοτικού είτε για μαθητές που ξεκινούν Γυμνάσιο ή Λύκειο.