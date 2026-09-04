«Εμείς δεν έχουμε θέμα με την κερδοφορία. Η κερδοφορία είναι αναγκαία για τη χώρα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι την καταχρηστικότητα, την απληστία», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου. «Εισόδημα, ομόλογα και μετοχές» αφορά η κινητή περιουσία.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου έδωσε διευκρινήσεις για την Πατριωτική Εισφορά που παρουσίασε προχθές, Τετάρτη (2/9) στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας. «Καταρχάς, να διευκρινιστεί ότι η πατριωτική εισφορά δεν έχει συνυπολογιστεί στον δημοσιονομικό χώρο που αξιοποιούμε και θα επιστρατευτεί για την υλοποίηση του προγράμματος. Είναι έξτρα», είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνδέοντας την εισφορά με την ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου στη χώρα, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί ένα ενιαίο μητρώο καταγραφής της περιουσίας.

«Για λόγους δημοσιονομικής σοβαρότητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα στη χώρα μας περιουσιολόγιο – γεγονός ιδιαίτερα δυσάρεστο, όλα τα σύγχρονα κράτη κάνουν τη δουλειά τους με το περιουσιολόγιο – είναι μια αφετηρία διαφάνειας και δικαιότερης φορολόγησης», τόνισε.

«Με αφετηρία, λοιπόν, αυτό το στοιχείο, βεβαίως δεν το έχουμε λάβει υπόψη ως δημοσιονομικό χώρο», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι μόνιμο μέτρο και θα αφορά το 1% του πλούτου, με φορολόγηση 1%. «Εμείς δεν έχουμε θέμα με την κερδοφορία. Η κερδοφορία είναι αναγκαία για τη χώρα. Αυτό που δεν θέλουμε είναι την καταχρηστικότητα, την απληστία», πρόσθεσε.

«Είναι ένα μέτρο ανταποδοτικότητας, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα», εξήγησε.

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«Η συζήτηση σχετίζεται με το περιουσιολόγιο, όχι με τη φορολόγηση»

Η κ. Κουφονικολάκου επέμεινε ότι το βασικό ζήτημα στη συζήτηση για την «πατριωτική εισφορά» είναι η καταγραφή της περιουσίας μέσω του περιουσιολογίου και όχι ο ίδιος ο φορολογικός συντελεστής.

«Αυτή η συζήτηση σχετίζεται με το περιουσιολόγιο, όχι με τη φορολόγηση, όχι με το 1%. Το περιουσιολόγιο, δηλαδή το τι θα καταγράψει αυτό το ενιαίο μητρώο κινητής και ακίνητης περιουσίας», είπε. «Όταν λέμε κινητή, εννοούμε ομόλογα, μετοχές», διευκρίνισε.

«Πλούσιος σημαίνει πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με γνώμονα αυτό το ποσοστό του 1%. Τα στοιχεία θα σας δοθούν από τον αρμόδιο τομεάρχη Οικονομικών στη συνέχεια. Κρατήστε το 1% του πληθυσμού. Είναι 1%. Δεν αφορά κανέναν παραπάνω και είναι το 1% των υψηλότερων εισοδημάτων», υπογράμμισε.

«Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμά μας»

«Πρέπει τα προγράμματα των κομμάτων να πηγαίνουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα μικρό σκέλος μιας κουλτούρας που πρέπει να έχει χώρο και στη χώρα μας. Θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία. Αν η ΝΔ έχει 600 εκατ. δανειοδότηση και δεν έχει καταθέσει το πλάνο αποπληρωμής έχουμε θεσμικό πρόβλημα. Αντίστοιχη ρύθμιση πρέπει να γίνει και για τη δανειοδότηση των πολιτικών προσώπων. Αν είναι διαφορετικό σε σχέση με τον πολίτη, πρέπει να το δούμε», συνέχισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Από μέλη και εθελοντές οι εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ»

«Οι εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ είναι συντηρητικές. Στο πρώτο στάδιο καλύφθηκαν από τα μέλη και εθελοντές. Στο ΙΝΑΤ διευκρινίσαμε ότι είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Φορέας. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση, ενώ τα άλλα Ιδρύματα, Σημίτη, Καραμανλή, Παπανδρέου, ακόμα και του Σαμαρά που πήρε ένα ακίνητο στην Πλάκα. Εμείς αρνηθήκαμε. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους.

Το επόμενο διάστημα θα δείτε ότι θα ενσωματώσουμε κάποιες πρακτικές στον τρόπο λειτουργίας που θα μας εξασφαλίσουν απόλυτη διαφάνεια και στο τελευταίο ευρώ που μπαίνει σε πραγματικό χρόνο», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Εδώ υπάρχει ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Έχουμε τεράστια δανειοδότηση σε δύο κόμματα. Κανένα πλάνο αποπληρωμής, καμία εξήγηση αντιθέτως έχουμε τον κ. Γεωργιάδη να λέει κυνικά ότι δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, ότι δεν είναι βιώσιμο και πως έχει καλυφθεί από την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Είναι σαν να λέει ότι καλύφθηκε από τον κόσμο και πως δεν έχουμε ανάγκη να το πληρώσουμε».

«Μισή ώρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος του κ. Τσίπρα εμφανίστηκε η κυβέρνηση με μία κοστολόγηση του ποδιού 13 δις. Λίγο καιρό πριν είχε κοστολογηθεί από τον κ. Κοντογεώργη 18 δις. ευρώ. Αυτοί οι υπολογισμοί στερούνται σοβαρότητας. Το πρόγραμμά μας είναι 7,5 δισ. ευρώ όλο το πρόγραμμα», πρόσθεσε.

«Διεφθαρμένη η κυβέρνηση»

«Δεν θα πω ο τάδε είναι διεφθαρμένος. Αυτή η κυβέρνηση, όμως, είναι διεφθαρμένη. Έχουμε σκάνδαλα. Συγκάλυψη στα Τέμπη, παραπομπή Τριαντόπουλου, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, θέματα διαδοχικών παραιτήσεων για πολλούς λόγους, απευθείας αναθέσεις, κλειστούς διαγωνισμούς, δημοσιονομικές διορθώσεις, παρεμβάσεις που δεν βγάζουν νόημα, στοιχεία διαφθοράς και βαθιάς αναποτελεσματικότητας στο δημόσιο χρήμα», είπε και τόνισε πως στόχος της ΕΛΑΣ είναι η πρωτιά από την πρώτη στιγμή.

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