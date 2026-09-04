Σε απίστευτα επίπεδα έχει πέσει ο δημόσιος διάλογος για τα κοσμήματα, τις θυρίδες και τα... Zanax...

Απίστευτη τρομολαγνεία ξεσπάσει από χθες μετά την ατυχή αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει την καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Ο εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και εμπνευστής του «μανιφέστου» του κόμματός του, Γιώργος Σιακαντάρης απαντά τώρα στην τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου. Η ίδια ανέφερε ότι η γιαγιά της την τηλεφώνησε ανήσυχη και τη ρώτησε: «παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;».

Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία;

Στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία;» και συνέχισε με ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας: «Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».

Η κ. Αναστασίου δεν μας αποκάλυψε βέβαια αν η γιαγιά της τηλεφώνησε όταν της έκοψε τη σύνταξη αρχικά το ΠΑΣΟΚ και μετά το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ...

H Βάσια Αναστασίου για τις θυρίδες και τη γιαγιά

Νωρίτερα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά.

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Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.

Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει ένα παράδειγμα του ισχυρισμού της αυτού, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.

Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85".

Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε αν «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».