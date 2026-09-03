Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα προς τις διαδικτυακές της φίλες.

Στο Παρίσι ταξίδεψε χθες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε στιγμιότυπο από το ταξίδι τους μέσω TikTok, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο ο σύντροφός της εμφανίζεται να μεταφέρει τις βαλίτσες τους, ενώ η ίδια σχολιάζει τη φροντίδα που λαμβάνει από εκείνον.

«Princess treatment & ειλικρινά το λατρεύω... Γιατί έχω μάθει - από πάντα - να τα κάνω όλα μόνη μου, αλλά πόσο ωραίο είναι να έχεις κάποιον να σε περιποιείται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ευχή της για τις γυναίκες

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα προς τις διαδικτυακές της φίλες, γράφοντας:

«Εύχομαι ολόκαρδα να βρείτε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε πιθανό τρόπο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση δεν επικεντρώθηκαν μόνο στα λόγια της influencer για τη σχέση της, αλλά και στην εμφάνιση του συντρόφου της.

Ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης εμφανίζεται στο βίντεο να φορά λεοπάρ βερμούδα, μαύρη μπλούζα, γκρι κάλτσες και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Ο ίδιος έχει επίσης μία χιαστί τσάντα στον ώμο και φορά γυαλιά ηλίου.

Η απάντηση της Τούνη στα σχόλια

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν το ντύσιμό του, με χαρακτηριστικό το σχόλιο «γιατί ντύνονται έτσι μερικοί άντρες;».

Η Ιωάννα Τούνη, πάντως, δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας με δύο λέξεις: «για να ρωτάς».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7680962743972810006?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122349556%2C122221973%2C122122240%2C121351166%2C121811500%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C122258714%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.reader.gr%2Flifestyle%2Fpoy-ton-pas-etsi-ti-apantise-i-toyni-se-osoys-ekraxan-ton-syntrofo-tis-gia-ntysimo-toy%2F660000%3Futm_source%3DCommentFacebook%26utm_medium%3Dsocial%26fbclid%3DIwY2xjawUGMGBwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUZSNUJVN0ZZMUo5ZFBlTG5zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEes2-emDvm68yV068wIna392xtVV1m56bCnVAZQAoiKX4r5FRzZ7kl0ohf66g_aem_j-Sxi1HnqyyXPQ7pqtJCpA&referer_video_id=7680962743972810006}