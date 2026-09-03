Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συμμετέχουν στη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας που έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Σε ένα καταφύγιο πολιτικής άμυνας μέσα σε βράχο, πίσω από πόρτες σχεδιασμένες να αντέχουν ακόμη και σε πυρηνική ή βιολογική επίθεση, δύο Φινλανδοί στρατεύσιμοι, φορώντας προστατευτικές στολές και μάσκες αναπνοής, μετρούν τα επίπεδα ραδιενέργειας. Συμμετέχουν σε άσκηση κατά την οποία ένα υπόγειο καταφύγιο μετατρέπεται σε χώρο προστασίας για χιλιάδες ανθρώπους.

Στο εσωτερικό του εκατοντάδες άνθρωποι περνούν τη νύχτα, ενώ κοιμούνται σε πτυσσόμενα κρεβάτια.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εθελοντές και μαθητές, συμμετέχουν στη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, κρίσιμες υποδομές στην κεντρική φινλανδική πόλη Κουόπιο, μεταξύ άλλων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, έχουν υποστεί διακοπές εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων και υπάρχει η απειλή πυραυλικών επιθέσεων από τη γειτονική Ρωσία.

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Στόχος είναι οι τοπικές αρχές και οι πολίτες να εξασκηθούν στο πώς θα αντιδρούσαν σε περίπτωση πραγματικής επίθεσης.

Ωστόσο, ενώ τα καταφύγια μπορούν να προσφέρουν προστασία από πυραυλικές επιθέσεις, δεν μπορούν να προστατεύσουν από τις δολιοφθορές και τις ενέργειες αποσταθεροποίησης που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, πραγματοποιεί η Ρωσία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε αυτές περιλαμβάνονται εμπρησμοί, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αποστολή drones για δολιοφθορές στον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ρωσική απειλή

Τα σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία εκτείνονται σε μήκος άνω των 1.300 χιλιομέτρων, από τη Βαλτική Θάλασσα έως τον Αρκτικό Κύκλο.

Το 2024, η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ μαζί με τη Σουηδία, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η άμυνα της Φινλανδίας, σύμφωνα με τον απόστρατο συνταγματάρχη του Στρατού Άσκο Μουχόνεν, δεν βασίζεται μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στη νοοτροπία των απλών πολιτών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας τους.

Ο Μουχόνεν, ο οποίος διοργάνωσε την άσκηση στο Κουόπιο, υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει και στο σύστημα υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας που διατηρήθηκε στη Φινλανδία ακόμη και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, όμως «είναι καθήκον μας να υπηρετούμε και να προστατεύουμε αυτή τη χώρα, όπως έκαναν και οι προηγούμενες γενιές. Γι’ αυτό έχουμε την ανεξαρτησία μας», δήλωσε ο 23χρονος στρατεύσιμος Τζιρί Πιετικάινεν, ο οποίος εκπαιδεύτηκε για να αναλάβει τη λειτουργία του καταφυγίου στο Κουόπιο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Φινλανδία πρέπει επίσης να αντλήσει διδάγματα από την Ουκρανία, τονίζει ο Μουχόνεν.

Το μεγαλύτερο καταφύγιο στο Κουόπιο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 7.000 ανθρώπους.

Στην Ουκρανία, όμως, οι πολίτες έχουν συχνά στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να φτάσουν σε έναν σταθμό του μετρό ή σε ένα υπόγειο πάρκινγκ.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον Μουχόνεν, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα καταφύγιο που μπορούν να προσεγγίσουν γρήγορα και το οποίο προσφέρει προστασία.

Ο 20χρονος Ντμίτρο Ουντίλα, Ουκρανός φοιτητής στο πανεπιστήμιο του Κουόπιο, βρισκόταν στο σπίτι του στην Οδησσό όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Κατέφυγε στην είσοδο της πολυκατοικίας του, επειδή δεν είχε άλλο ασφαλές μέρος να πάει.

Η εκπαίδευση για μια τέτοια κατάσταση θα ήταν σίγουρα χρήσιμη στην Ουκρανία, είπε, «γιατί κανείς δεν γνώριζε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Στο καταφύγιο του Κουόπιο, χιλιάδες άνθρωποι κατέφθαναν, μεταξύ των οποίων μαθητές σχολείων και φοιτητές πανεπιστημίου.

«Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση μόνα τους. Οι ενήλικες δεν μπορούν πάντα να βοηθήσουν», δήλωσε η 11χρονη Αμάντα Χιλ, το σχολείο της οποίας πραγματοποίησε τα μαθήματά του για μία ημέρα μέσα στο καταφύγιο.

Όσον αφορά τις απειλές από τη Μόσχα, ο Μουχόνεν έδωσε μια απλή συμβουλή: «Μην πιστεύετε αυτά που λένε, αλλά παρατηρείτε αυτά που κάνουν».

Με πληροφορίες από abcnews.com