Η τιμή του χρυσού έφτασε σε υψηλό τριών μηνών τον Αύγουστο εν μέσω φόβων για τον πόλεμο στο Ιράν και την οικονομική διαχείριση Τραμπ.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μεταφέρει 86 τόνους των αποθεμάτων χρυσού της από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Λονδίνο, επικαλούμενη την «κλιμακούμενη γεωπολιτική ένταση».

Η De Nederlandsche Bank (DNB) δήλωσε ότι τα αποθέματα χρυσού μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης πιο εύκολα στο Λονδίνο, σε σύγκριση με εκείνα που διακρατούνται στη Νέα Υόρκη και την Οτάβα. «Αυτό καθιστά τον χρυσό πιο εύκολα αξιοποιήσιμο από τη DNB σε μια κατάσταση κρίσης», ανέφερε η τράπεζα σε δήλωσή της την Τετάρτη.

«Με αυτό το βήμα, βελτιώνουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης των αποθεμάτων χρυσού. Υποθέτουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να αξιοποιήσουμε τον χρυσό, αλλά είναι εντούτοις απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της DNB, Όλαφ Σλάιπεν.

Σύμφωνα πάντα με την DNB, τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Ολλανδίας το 2025 ανήρχοντο σε 612,4 τόνους και η αξία τους αποτιμάτο σε 72,2 δισ. ευρώ.

Πριν από τη μεταφορά, η ολλανδική τράπεζα διατηρούσε το 31,3% του χρυσού της στη Νέα Υόρκη και το 19,7% στην Οτάβα. Μετά τη μετακίνηση, κάθε χώρα «φιλόξενεί» το 18,5% των ολλανδικών αποθεμάτων χρυσού. Το ποσοστό του χρυσού που διακρατείται στο Λονδίνο αυξήθηκε από 18,1% σε 32,1%, ενώ η τράπεζα εξακολουθεί να διακρατεί το 30,8% του χρυσού της στην Ολλανδία.

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Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε εν μέρει μέσω αγοραπωλησιών και εν μέρει με φυσική μεταφορά χρυσού, δήλωσε η τράπεζα.

Ο Λοράν Σβαρτς, πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Χρυσού με έδρα το Παρίσι, το οποίο διευκολύνει τις συναλλαγές χρυσού στη Γαλλία, δήλωσε ότι οι κεντρικές τράπεζες μετακινούν τα αποθέματά τους εδώ και περίπου μία δεκαετία.

«Το τρέχον πολιτικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να ωθήσει ορισμένες κεντρικές τράπεζες να προτιμήσουν άλλους χώρους φύλαξης», εξήγησε.

Η αγορά του Λονδίνου ήταν η βαθύτερη και πλέον ρευστή, σημείωσε ο Σβαρτς, καθιστώντας τον χρυσό ευκολότερα αξιοποιήσιμο σε περιόδους κρίσης. «Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να δανείσουν πιο εύκολα εκεί τον χρυσό τους σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα».

Πηγή: Guardian